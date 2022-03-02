Экс директора «Гринфлайта» признали банкротом

Бывшего директора строительной компании «Гринфлайт» Сергея Мануйлова признали банкротом. Суд ввел процедуру реализации имущества.

Об этом говорится в картотеке на сайте Арбитражного суда. Мануйлов в январе 2022 года сам обратился с заявлением о признании его банкротом и просьбой ввести в отношении него процедуру реализации имущества.

Общий размер требований кредиторов на момент подачи заявления по составляет 349 199 877 рублей.

Напомним, в апреле 2018 года Центральный районный суд Челябинска приговорил бывшего генерального директора ООО «Гринфлайт» Сергея Мануйлова к двум с половиной годам лишения свободы. По версии следствия, Мануйлов с августа 2013 года по сентябрь 2015 года и с февраля по июнь 2016 года злоупотреблял полномочиями, заключая заведомо невыгодные сделки. В результате 4320 участникам долевого строительства причинен материальный вред на общую сумму в десять миллиардов рублей. Компания Мануйлова возводила печально знаменитый микрорайон «Академ Riverside» в Челябинске.