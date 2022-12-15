Энергетики «Челябэнерго» приняли участие в IX межрегиональном форуме «Эффективная энергетика»

В Челябинске завершился IX Уральский межрегиональный энергетический форум «Эффективная энергетика». В девятый раз это масштабное мероприятие проводится по инициативе его организатора Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области при официальной поддержке правительства Челябинской области.

В работе УМЭФ-2022 приняли участие заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль, министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяна Кучиц, первый заместитель министра тарифного регулирования и энергетики Антон Дрыга, заместитель генерального директора «Россети Урал» - директор филиала «Челябэнерго» Сергей Золотарёв, руководители филиала «Челябэнерго», представители органов власти, топ-менеджеры ресурсоснабжающих организаций Уральского региона, представители предприятий энергетической отрасли, застройщиков и инвесторов, ведущих отраслевых ассоциаций и объединений.

«Форум посвящен обсуждению актуальных вопросов развития энергетической отрасли, изменений в законодательстве, которые произошли за последнее время и направлены на то, чтобы обеспечить надежность электроснабжения жителей региона, повысить качество услуг и оптимизировать тарифную нагрузку», - отметила министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяна Кучиц.

Как сообщили в пресс-службе Челябэнерго, актуальные вопросы и результаты правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности регулятора, развитие региональной энергетической инфраструктуры, перспективное планирование, алгоритмы действия инвестора по процедуре подключения к инженерным сетям, консолидация электросетевых активов, изменения в законодательстве в отношении территориальных сетевых организаций, а также обмен лучшими практиками в области энергетики - круг тем форума был очерчен достаточно широко, доклады и дискуссии шли как в режиме реального времени, так и онлайн.

«В фокусе внимания компании «Россети Урал» сегодня – порядок технологического присоединения к электрическим сетям, изменения на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии, - отметил заместитель генерального директора компании «Россети Урал» - директор филиала «Челябэнерго» Сергей Золотарёв. Отмечая большую работу Министерства тарифного регулирования и энергетики в части организации такого масштабного мероприятия, он подчеркнул: «Форум вновь объединил ключевых участников процесса и предоставил все возможности для прямого конструктивного диалога. Когда мы озвучиваем проблемы, мы ищем совместные пути их решения».

Деловая программа УМЭФ-22 включала также публичные обсуждения результатов правоприменительной практики Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области и заседание Общественного совета при Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Участники Общественного совета подвели итоги тарифного регулирования в 2022 году и определили планы и задачи на 2023 год.

Одним из центральных событий УМЭФ-2022 стало заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей электрической энергии Челябинской области под председательством заместителя губернатора Челябинской области Сергея Шаля. В рамках заседания состоялось вручение благодарственных писем. Среди награжденных за активную работу по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей электрической энергии Челябинской области в 2022 году - заместитель генерального директора «Россети Урал» - директор филиала «Челябэнерго» Сергей Золотарёв и заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник Центра управления сетями Дмитрий Гусев.