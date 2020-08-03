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Еще одно открытие банка «Открытие»

Экономика
Сегодня, 17:00
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Автор: 
Анна Сергеева

Сегодня, 3 августа, в Магнитогорске в системе банка «Открытие» появился еще один офис обслуживания.

Высокие стандарты комфортного банковского обслуживания, конечно, оценят клиенты офиса «Правобережный». Чем руководствуются горожане, выбирая в пользу того или иного банка? Безусловно, главными преимуществами станут  важные аспекты — простота и скорость обслуживания. Они будут возможны за счет внедрения новых информационных систем и расширения зоны самообслуживания. Новинкой, которую оценят клиенты, станет инфодоска, удобный интерфейс девайса позволит самостоятельно заказать банковскую карту, оформить кредит, выбрать любой из представленных продуктов - этакий симбиоз финансовых решений и нанотехнологий.

Проверенные временем и новые клиенты банка оценят его внутреннюю наполняемость: удобный, красивый, современный офис. Открытое пространство позволяет и предлагаемые продукты видеть такими же открытыми и понятными. Чувствуется, что при формировании нового офиса клиентоориентированность была на первом месте. При входе разместили зону 24/7 - два банкоматы будут доступны клиентам в любое время дня и ночи. Чтобы не создавать напряженность в рабочие дни, внутри есть еще одна клиентская зона с банкоматами. Ее удобное расположение позволит провести безопасно любые оплаты, зачисление средств, и одновременно с этим, если, что-то не будет получаться, можно пригласить сотрудников отделения, которые доступны в радиусе вытянутой руки.

Управляющий банком «Открытие» в Челябинской области Константин Болдырев признался в интервью нашему изданию, что при планировке офиса в работу были взяты все доступные дизайнерские продукты. Руководство банка постаралось сделать офис максимально открытым для своих потенциальных клиентов.

— Сегодня для нас знаменательный день, мы долго к этому шли, это второй офис в Магнитогорске, 12 офис в Челябинской области. Знаковое событие, тем более в текущий тяжелый момент для экономики. Но наше развитие продолжается, даже с учетом пандемии. Мы считаем, что необходим этот офис в Магнитогорске. У нас сейчас в городе обслуживается более трех тысяч частных клиентов, более 300 организаций, за этот год темпы роста неплохие. Мы увеличили корпоративную клиентскую базу более чем на треть,  что свидетельствует о востребованности наших продуктов и услуг. В этом и причина открытия еще одного офиса, — говорит Константин Болдырев.

Управляющий банком «Открытие» в Челябинской области отмечает, что новый офис отвечает высоким стандартам банка, его расположение удобно для клиентов как в пешей доступности, так и в транспортной - офис располагается в отдельно стоящем здании: по проспекту Ленина № 154а рядом с перекрестком проспекта Ленина и улицы Труда. Для автомобилистов есть большая стоянка, для тех, кто предпочитает общественный транспорт - все остановки в шаговой доступности.

Не менее широка и банковская линейка продуктов. О ней более подробно рассказала хозяйка офиса «Правобережный» Наталья Краснопер

—Все сделано по брендбуку, но самое главное, здесь есть комфортные зоны для самостоятельного обслуживания. Мы полный спектр услуг предоставляем физическим лицам: это кредитование, дебетовые и кредитные карты, широкая линейка вкладов. Для юридических лиц мы предлагаем расчетно- кассовое обслуживание, зарплатные проекты, эквайринг, кредитование. Обещаем, что отношение также будет на высоте, сотрудники внимательные и профессиональные, — рассказала Наталья Александровна.

Презентация офиса «Правобережный» банка «Открытие» была бы не полной, если бы не приглашенные гости, ими стали представители предприятий, известные в Магнитогорске бизнесмены, частные лица, которые имеют опыт сотрудничества с финансовыми продуктами данного банка.

В церемонии открытия банка приняли участие директор обувной фабрики Владимир Волошок, генеральный директор управляющей компании «Фаэтон» Максим Першин, директор СК «Астра-Металл» Антон Панов, директор ООО «Микрокальцит» Роза Лорен, руководитель ЗАО АСПМ Сергей Кошкарев. Каждому из приглашенных представили возможность высказать свое отношение к банку и сегодняшнему событию.

Офис «Правобережный», открытый сегодня, ежедневно способен обслуживать до 100 клиентов. Режим работы офиса «Правобережный»:

Для обслуживания физических лиц: с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, в субботу – с 10:00 до 16:00.

Обслуживание юридических лиц: с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00

Кассовое обслуживание с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, выходные дни суббота, воскресенье.

*Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав  группы  «Открытие» входят компании,  занимающие лидирующие позиции в ключевых  сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания  «Открытие», «НПФ  Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг»,  АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

 

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Автор: 
Анна Сергеева
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