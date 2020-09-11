Комфортное обслуживание и уникальные решения: в центре Челябинска обновили офис банка «Открытие»

Банк «Открытие» в Челябинской области продолжает программу обновления сети. В реконструированном отделении на Ленина, 35 изменился дизайн и появилась выделенная зона обслуживания премиальных и VIP-клиентов банка.

На площади более 500 квадратных метров расположены сектор обслуживания розничных клиентов и юридических лиц, кассовый узел, банкоматная зона с возможностью круглосуточного доступа. Отдельное внимание уделено комфортному обслуживанию клиентов PrivateBanking, для которых предусмотрен свой вход в банк, индивидуальные переговорные комнаты и высочайший уровень сервиса.В Челябинской области подобных офисов работы с VIP-клиентами еще не было.

«Каждый получит высочайший уровень сервиса и, уверен, сможет решить любой финансовый вопрос. Удобное просторное помещение позволяет нам с должным уровнем сервиса и комфорта обслужить любую категорию клиентов: и предпринимателей, и частных лиц, и клиентов премиального уровня, которые смогут получать полный сервис со стороны банка. Мы также будем формировать стратегии работы с их активами», – рассказал управляющий банком «Открытие» в Челябинской области Константин Болдырев.

Дизайн нового офиса выполнен в современном стиле, появилось больше пространства и света, убраны перегородки между менеджером и клиентом – теперь они общаются за круглым столом. Ежедневно отделение способно обслуживать более 150-и клиентов.

«Реконструкция длилась около 4 месяцев, мы безумно ждали открытие. Сейчас в нашем офисе есть три окна по работе с юридическими лицами, пять – с физическими, а также две переговорные зоны, где клиентам будет комфортно общаться с персональным менеджером», – отметила директор операционного офиса на Ленина, 35 Яна Колонтаева.

Напомним, в этом году, помимо отделения на Ленина, 35, открылись офисы банка в Трехгорном, Магнитогорске и на Комсомольском проспекте в Челябинске.

Режим работы офиса «На Ленина»:Обслуживание Физических лиц – с понедельника по пятницу с 09.00 до 19.00 часов, суббота с 10.00до 16.00, воскресенье – выходной; Обслуживание Юридических лиц: с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00, суббота и воскресенье – выходные дни. Депозитарий – с понедельника по пятницу с 09.00 до 19.00 часов, суббота с 10.00 до 16.00, воскресенье – выходной.

Для справки:

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и PrivateBanking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.