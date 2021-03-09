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ФАС будет оспаривать решение Арбитражного суда, который оправдал экс-губернатора Дубровского

Арбитражный суд Москвы признал незаконным решение ФАС о картельном сговоре бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с дорожниками в плане заключения многомиллионных контрактов. ФАС будет обжаловать данное решение.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в федеральной антимонопольной службе России, ведомство не согласно с данным решением суда.

«Мы будем обжаловать данное решение», - сказала представитель пресс-службы Жанна Караганова.

Напомним, УФАС возбудила дело о сговоре на торгах при проведении дорожных аукционов регионального миндортранса и АО «Южуралмост». В марте 2019 года Борис Дубровский ушел в отставку с поста губернатора Челябинской области. Одной из причин досрочного сложения полномочий назывались обвинения в картельном сговоре.

Региональным УФАС были выявлены нарушения антимонопольного законодательства при проведении 29 аукционов на ремонт дорог на общую сумму свыше восьми миллиардов рублей. Во всех аукционах победило АО «Южуралмост».