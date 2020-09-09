Федеральные эксперты высоко оценили потребительские качества недвижимости, которую возводит строительная компания «Легион».
Строительная компания «Легион» заняла лидирующие позиции престижного рейтинга потребительских качеств недвижимости среди российских застройщиков. Эксперты присвоили компании второе место, сразу после федерального застройщика «Брусника». На региональном уровне у «Легиона» нет конкурентов по этому показателю.
Данные были обновлены 1 сентября.
ТОП застройщиков по потребительским качествам новостроек был впервые сформирован в РФ месяц назад, в августе 2020 года. Проект реализуется порталом ЕРЗ.РФ (Единый ресурс застройщиков) совместно с Национальным объединением застройщиков жилья (НОЗА).
В августовском рейтинге СК «Легион» занимал 19 позицию (средневзвешенный балл составлял 73,67), но уже месяц спустя эксперты пересмотрели свои оценки и начислили «Легиону» 93,69 балла.
Руководитель проекта ЕРЗ.РФ Юрий Гарбузов пояснил, что показатели были пересмотрены в результате сверки потребительских качеств новостроек.
В течение августа была произведена оценка двух объектов СК «Легион» – ЖК «Башня Свободы» (победитель в номинации Лучший ЖК Челябинской области Премии ТОП ЖК-2020, 1-е место в ТОП новостроек региона) и «Ньютон» (2-е место в ТОП новостроек Челябинской области), итоговая оценка которых увеличилась до 104 и 96 баллов соответственно:
В зачет ЖК Башня Свобода пошли подтверждения застройщиком таких параметров, как сквозные подъезды, датчики движения на этажах, возможность приобретения кладовых помещений и прочее, У ЖК Ньютон — велопарковки, места для хранения колясок, лапомойка, глубокие лоджии и многие другие параметры, — добавляет Юрий Гарбузов. — Баллы начисляются только по документально подтвержденной информации, которая отображена в проектной декларации или размещена на официальном сайте застройщика и ЖК на момент проведения оценки объекта».
Директор СК ЛЕГИОН Сергей Пахомов так прокомментировал рывок в ТОП застройщиков по потребительским качествам ЖК:
Мы честно и в полном объеме рассказали о том, что делаем каждый день на протяжении почти 30 лет: строим надежные дома, опираясь не только на текущие потребности жителей, но предвосхищая их ожидания. И если посмотреть на наш опыт и объемы строительства, то станет очевидно: это не разовая «удача», а следствие накопленного опыта и системного подхода — масштабируемое качество. Безусловно, нам есть, к чему стремиться. Мы благодарны ЕРЗ.РФ за адекватные критерии и объективную оценку деятельности застройщиков. А впереди большая работа, чтобы сделать жизнь миллионов семей лучше».
Помимо этого, в начале сентября СК «Легион» получила награду престижной премии в области маркетинга и рекламы — WOW Awards-2020. Проект «Челябинск − чтобы остаться», стартовавший осенью 2019 года, признан лучшей рекламной кампанией года в сфере недвижимости.
Мы чувствуем свою ответственность перед городом и искренне верим, что он особенный, — комментирует Сергей Пахомов. Нашими жилыми комплексами мы делаем его лучше. Награда от профессионального сообщества очень важна для нас, но ещё важнее мнение челябинцев, которые каждый день выбирают остаться и менять город вместе с нами».
Справка:
ТОП застройщиков по потребительским качествам ЖК – проект портала Единый ресурс застройщиков, реализуемый совместно с Национальным объединением застройщиков жилья.
Средний балл по застройщику считается как средневзвешенный балл по всем имеющим оценку жилым комплексам застройщика. При этом каждый в отдельности жилой комплекс оценивается по 106 параметрам, отражающим его потребительские качества.
Премия WOW Awards — одна из авторитетнейших отраслевых премий. Жюри премии определяет лучшие рекламные проекты компаний рынка недвижимости, самый эффектный и эффективный креатив отрасли
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