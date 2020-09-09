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Федеральные эксперты высоко оценили потребительские качества недвижимости, которую возводит строительная компания «Легион».

Экономика
Сегодня, 15:07
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Строительная компания «Легион» заняла лидирующие позиции престижного рейтинга потребительских качеств недвижимости среди российских застройщиков. Эксперты присвоили компании второе место, сразу после федерального застройщика «Брусника». На региональном уровне у «Легиона» нет конкурентов по этому показателю.

Данные были обновлены 1 сентября.

ТОП застройщиков по потребительским качествам новостроек был впервые сформирован в РФ месяц назад, в августе 2020 года. Проект реализуется порталом ЕРЗ.РФ (Единый ресурс застройщиков) совместно с Национальным объединением застройщиков жилья (НОЗА).

В августовском рейтинге СК «Легион» занимал 19 позицию (средневзвешенный балл составлял 73,67), но уже месяц спустя эксперты пересмотрели свои оценки и начислили «Легиону» 93,69 балла.

Руководитель проекта ЕРЗ.РФ Юрий Гарбузов пояснил, что показатели были пересмотрены в результате сверки потребительских качеств новостроек.

В течение августа была произведена оценка двух объектов СК «Легион» – ЖК «Башня Свободы» (победитель в номинации Лучший ЖК Челябинской области Премии ТОП ЖК-2020, 1-е место в ТОП новостроек региона) и «Ньютон» (2-е место в ТОП новостроек Челябинской области), итоговая оценка которых увеличилась до 104 и 96 баллов соответственно:

В зачет ЖК Башня Свобода пошли подтверждения застройщиком таких параметров, как сквозные подъезды, датчики движения на этажах, возможность приобретения кладовых помещений и прочее, У ЖК Ньютон — велопарковки, места для хранения колясок, лапомойка, глубокие лоджии и многие другие параметры, — добавляет Юрий Гарбузов. — Баллы начисляются только по документально подтвержденной информации, которая отображена в проектной декларации или размещена на официальном сайте застройщика и ЖК на момент проведения оценки объекта».

Директор СК ЛЕГИОН Сергей Пахомов так прокомментировал рывок в ТОП застройщиков по потребительским качествам ЖК:

Мы честно и в полном объеме рассказали о том, что делаем каждый день на протяжении почти 30 лет: строим надежные дома, опираясь не только на текущие потребности жителей, но предвосхищая их ожидания.  И если посмотреть на наш опыт и объемы строительства, то станет очевидно: это не разовая «удача», а следствие накопленного опыта и системного подхода — масштабируемое качество. Безусловно, нам есть, к чему стремиться. Мы благодарны ЕРЗ.РФ за адекватные критерии и объективную оценку деятельности застройщиков. А впереди большая работа, чтобы сделать жизнь миллионов семей лучше».

Помимо этого, в начале сентября СК «Легион» получила награду престижной премии в области маркетинга и рекламы — WOW Awards-2020. Проект «Челябинск − чтобы остаться», стартовавший осенью 2019 года, признан лучшей рекламной кампанией года в сфере недвижимости.

Мы чувствуем свою ответственность перед городом и искренне верим, что он особенный, — комментирует Сергей Пахомов. Нашими жилыми комплексами мы делаем его лучше. Награда от профессионального сообщества очень важна для нас, но ещё важнее мнение челябинцев, которые каждый день выбирают остаться и менять город вместе с нами».

Справка:

ТОП застройщиков по потребительским качествам ЖК – проект портала Единый ресурс застройщиков, реализуемый совместно с Национальным объединением застройщиков жилья.

Средний балл по застройщику считается как средневзвешенный балл по всем имеющим оценку жилым комплексам застройщика. При этом каждый в отдельности жилой комплекс оценивается по 106 параметрам, отражающим его потребительские качества.

Премия WOW Awards — одна из авторитетнейших отраслевых премий. Жюри премии определяет лучшие рекламные проекты компаний рынка недвижимости, самый эффектный и эффективный креатив отрасли

Челябинск, ул. Аношкина, 12;

Тел. тел. (351) 77-88-700.

legion74.ru

 

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