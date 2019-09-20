Финансовая система Челябинской области: от губотдела до министерства

В воскресенье, 22 сентября, исполняется 100 лет финансовой системе Челябинской области. Век назад – 22 сентября 1919 года - в губернском Революционном комитете Челябинска был создан губернский финансовый отдел. С него и начался отсчет истории финансовых органов области.

По мнению и.о. министра финансов Челябинской области Андрея Пшеницына, самыми трудными для южноуральских финансистов стали первые годы советской власти. «Тогда очень остро стоял кадровый вопрос, работать было просто некому, а те, кто зачислялся в штат губернского финотдела, не имели ни опыта, ни образования», - отметил нынешний руководитель минфина. - Еще одним сложным этапом стала Великая Отечественная война, когда на фронт ушли многие работники финансовой системы Челябинской области, и огромный объем работы лег на женские плечи». В ноябре 1941 года был введен знаменитый налог на холостяков, одиноких и бездетных граждан СССР (его называли налог на бездетность).

В 1946–1947 годах вновь стала реальной угроза инфляции. Денежная реформа 1947 года, когда в течение двух недель все наличные деньги были обменены десять к одному, а налоги, долговые и финансовые обязательства оставались неизменными, значительно оздоровила государственную финансовую систему. Велась активная работа по восстановлению бюджета.

Рост денежных вкладов и наличного оборота денежных средств привел к денежной реформе 1961 года. При обмене в соответствии 10 к 1 произошло реальное повышение цен и изъятие части накопленных населением средств.

Еще одним сложным и противоречивым периодом для финансовой системы области стал период с 1991 по 1999 годы. «Времена приватизации, бартера, взаимозачетов, задержек зарплат и гиперинфляции тоже легкими не назовешь», - подчеркнул Андрей Пшеницын. Производственные предприятия и организации начали сбрасывать социальную сферу и объекты ЖКХ, ранее содержащиеся за счет их доходов. Муниципалитетам и области приходилось изыскивать средства на содержание доставшегося им «богатства». Лишь в 1999 году ситуация с бюджетом стала выравниваться.

«Начало двухтысячных годов – время бесконечных реформ, когда постоянно менялись правила работы, шел активный поиск форм и методов управления финансами на основе международных практик, - поделился Андрей Пшеницын. - А вообще – в каждый период времени свои сложности и свои задачи. Главное – профессионализм и желание их решить».

В 2004 году было организовано министерство финансов области. В этом же году область полностью перешла на казначейскую систему исполнения областного бюджета. Это позволило повысить прозрачность и подконтрольность бюджетных средств, а также минимизировать возможность их нецелевого использования.

Нынешний руководитель минфина области верит, что когда-нибудь обязательно наступит такое время, при котором бюджетных средств будет хватать на решение всех проблем и мечтаний.