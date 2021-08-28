28.08.2021
Горняки РМК добыли почти 42 миллиона тонн руды за шесть месяцев 2021 года
28.08.2021
ВТБ Мобайл раскрыл данные по заблокированным звонкам мошенников
27.08.2021
Полицейские Челябинской области взяли подростков под пристальное наблюдение
27.08.2021
Народные рецепты и высокую кухню представят южноуральцы на «Вкусах России»
27.08.2021
ЮУТПП делает ставку на промышленное развитие, высокие технологии и защиту интеллектуальной собственности
27.08.2021
В отношении руководства ООО «Челябинскавтотранс» возбуждено уголовное дело
Горняки РМК добыли почти 42 миллиона тонн руды за шесть месяцев 2021 года
19.08.2021
Россия и Казахстан договорились о разработке Тарутинского месторождения меди
09.08.2021
РМК презентовала концепцию спортивной арены в Челябинске
28.07.2021
Челябинские медики получили новые скорые с передовым оборудованием
22.07.2021
«Карабашмедь» реализует масштабный инвестпроект стоимостью 9,4 миллиарда рублей
Порядка 1,5 тысячи южноуральцев заразились коронавирусом после вакцинации
27.08.2021
Власти Челябинска изымают у собственников заброшенные стройки
26.08.2021
Новая жизнь дома Покровских и мемуары доктора Загорского: исторический музей сделал два потрясающих подарка Челябинску
25.08.2021
Сюрприз для челябинских водителей: на Комсомольском проспекте появились новые дорожные знаки
24.08.2021
В Челябинске на участке Комсомольского проспекта появился разделительный газон
23.08.2021