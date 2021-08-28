Горняки РМК добыли почти 42 миллиона тонн руды за шесть месяцев 2021 года

Предприятия АО «Русская медная компания» подвели итоги работы горнодобывающего дивизиона за первое полугодие 2021-го года. За шесть месяцев добыто более 41,6 миллиона тонн руды. Для достижения такого результата в шахтах и карьерах ежедневно трудились 7,5 тысячи сотрудников компании.

Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью РМК, горнодобывающий дивизион РМК – это 11 участков, на которых ведётся добыча как открытым, так и подземным способами. В Челябинской области расположены Михеевское месторождение, Томинский и Калиновский карьеры Томинского месторождения и рудник Чебачье, в Оренбургской области – рудник Джусинский и Весенний. Республика Казахстан представлена месторождениями Кундызды, Приорское, Лиманное, 50 лет Октября и рудником Аралчинским.

Русская медная компания ежегодно расширяет собственную минерально-сырьевую базу. В 2021-м году ведётся подготовка к разработке ещё пяти месторождений.

«На сегодняшний день перспективные проекты горнодобывающего дивизиона Русской медной компании охватывают две страны и три российских региона. Одно из самых масштабных – Малмыжское месторождение в Хабаровском крае, сейчас там ведутся работы по подготовке к освоению и строительство обогатительного комбината. Уже запущено строительство подземных рудников на месторождении 50 лет Октября (Республика Казахстан) и Весеннем участке (Оренбургская область). На месторождении Лиманное в Казахстане идут горно-капитальные работы, принято решение о разработке Тарутинского месторождения меди в Челябинской области», - комментирует директор по горному производству АО «РМК» Алексей Гордеев:

Всего с 2004-го года предприятия РМК добыли более 300 миллионов тонн руды. Сегодня среднее содержание меди в руде, которая перерабатывается на фабриках Русской медной компании составляет от 0,32 до 2,88%.

ФОТО: РМК