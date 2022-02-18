Индустриальный парк ММК становится все более привлекательным для резидентов

ООО «ММК-Индустриальный парк» (Магнитогорск, Челябинская область) в течение пяти лет демонстрирует уверенный рост производственных показателей.

В настоящее время на территории индустриального парка зарегистрировано 38 компаний. В 2021-м году объем отгруженной продукции увеличился по сравнению с предыдущим годом на 23 процента и составил 3,7 миллиарда рублей.

На один рубль инвестиций управляющей компании индустриального парка удалось привлечь два рубля вложений со стороны резидентов, которые с момента создания объекта инвестировали в площадку свыше 920-ти миллионов рублей, что говорит о высокой степени доверия к управляющей компании и уверенности в перспективе развития предприятий.

На сегодняшний день на этой производственной площадке создано 948 рабочих мест (в 2021-м году – 21 рабочее место). Данный показатель ежегодно увеличивается как за счет создания новых производств, так и за счет расширения производств существующих резидентов.

Совокупный объем уплаченных налогов в ушедшем году составил 238 миллионов рублей, что на 25 процентов выше аналогичного показателя предыдущего года. Увеличение показателя связано с ростом объемов производства и пуском новых инвестиционных проектов.

По итогам 2021-го года ММК-Индустриальный парк подтвердил свои лидирующие позиции в рейтинге инвестиционных площадок России и занял третье место в категории «Площадки, расположенные в зоне 250 километров от центров экономического роста».

ООО «ММК-Индустриальный парк» было создано в 2016-м году на освободившихся площадях калибровочного завода ОАО «ММК-МЕТИЗ», дочернего предприятия ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

Как отмечают в управлении информации и общественных связей комбината, современное оборудование для метизного производства не требует столь масштабных площадей, что и позволило сконцентрировать новейшее высокопроизводительное оборудование в рамках одной промышленной площадки. Руководство ММК приняло решение освободившиеся производственные площади бывшего завода предоставить резидентам, готовым развивать промышленный бизнес.

«Одна из стратегических инициатив нашей компании в рамках реализуемой стратегии развития Группы ММК на период до 2025 года называется «Решение проблем моногорода», – рассказал генеральный директор ММК Павел Шиляев. – Инициатива, в частности, предполагает развитие бизнес-кооперации для создания новых сервисов и производств в Магнитогорске. В нашем понимании Индустриальный парк – не столько бизнес-проект, сколько эффективный инструмент поддержки и развития среднего и малого бизнеса в Южно-Уральском регионе, один из элементов притяжения человеческого капитала, возможность предоставить людям альтернативные траектории роста».

За пять лет существования ООО «ММК-Индустриальный парк» удалось достичь максимальных показателей по уровню клиентоориентированности в России, что соответствует стратегии развития Группы компаний ПАО «ММК».