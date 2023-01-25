25.01.2023
Музей изобразительных искусств приглашает на лекции
25.01.2023
Инженерная школа УГМК приглашает российских школьников на бесплатные курсы подготовки к ОГЭ
25.01.2023
В технопарке ЮУрГГПУ побывали на экскурсии старшеклассники Челябинска
25.01.2023
Подарки бойцам СВО на 23 февраля уже готовят серебряные волонтеры Озерска
25.01.2023
«Трезвый водитель» в Челябинской области
25.01.2023
Полицейские Копейска спасли мужчину замерзавшего в снегу
Инженерная школа УГМК приглашает российских школьников на бесплатные курсы подготовки к ОГЭ
19.08.2022
Челябинский цинковый завод стал лауреатом регионального конкурса «Строитель года-2022»
19.07.2022
Челябинский цинковый завод отметил День металлурга
06.06.2022
Молодые металлурги ЧЦЗ помогли исполнить детские мечты
03.06.2022
Дети сотрудников ЧЦЗ соревновались в беге с электротележкой
Комбат Гагарин: Слова обо мне как о «кровавом ангеле» не соответствуют действительности
24.01.2023
В Челябинской области начали закрывать классы на карантин по ОРВИ и гриппу
24.01.2023
Жители Юрюзани жалуются на холод и сырость в квартирах
23.01.2023
С 23 января стартует прием заявок на отсрочку для IT-специалистов
23.01.2023
Открытие цирка в Челябинске вновь откладывается, губернатор просит помощи у вице-премьера
22.01.2023