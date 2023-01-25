Инженерная школа УГМК приглашает российских школьников на бесплатные курсы подготовки к ОГЭ

Инженерная школа Уральской горно-металлургической компании (УГМК) открыла бесплатные курсы для подготовки школьников к основному государственному экзамену (ОГЭ). Доступ к ним могут получить все школьники из территорий присутствия УГМК.

Цель Инженерной школы УГМК, участниками которой стали уже более 2100 школьников из 12 регионов России, - повысить уровень знаний учащихся и подготовить их к осознанному выбору будущей профессии, поступлению в техникумы и вузы.

Отметим, для девятиклассников организованы курсы по математике и русскому языку, а для восьмых классов проводятся занятия по математике, физике и химии.

Регистрация учащихся открыта до шестого февраля на сайте Инженерной школы.

Сегодня, 25 января, в 18 часов (в 16 часов по московскому времени) состоится установочный вебинар для будущих учащихся и их родителей.