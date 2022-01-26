Изменились правила выдачи жилищных субсидий

В Российской Федерации изменились правила выдачи субсидий и компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг. Поправки в Жилищный кодекс РФ вступили в силу с первого января 2022 года.

Субсидии и компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг не будут предоставляться тем собственникам, которые по суду признаны должниками по оплате ЖКХ.

Жилищная субсидия не будет предоставляться гражданам в случае наличия у них непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и услуг ЖКХ, подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом, если она образовалась за период не более чем три последних года.

Возобновление выплат станет возможным только после полного погашения этой задолженности.

Собственнику не потребуется предоставлять справки об отсутствии задолженности, подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом. Эту информацию уполномоченный орган будет получать из государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

«Важно, чтобы поставщики жилищно-коммунальных услуг своевременно направляли актуальную информацию об оплате и задолженностях. Эту работу надо держать на личном контроле», - акцентировал губернатор Алексей Текслер на совещании с главами муниципальных образований.

Напомним, право на субсидию имеют южноуральцы, у которых расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают установленный максимум. Для всех семей Челябинской области максимально допустимая доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составляет 22%. Для одиноко проживающих пенсионеров и семей, состоящих только из пенсионеров, многодетных семей и одиноких мам, у которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума или превышает прожиточный минимум не более чем на 20%, максимально допустимая доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи – 11%.

Для оформления субсидии необходимо обращаться в управления социальной защиты по месту жительства, в МФЦ или на портал госуслуг.