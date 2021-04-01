Качество челябинского индия подтверждено экспертами Франции

Входящий в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинский цинковый завод получил заключение французской лаборатории EAG о соответствии качества выпускаемого предприятием высокочистого индия квалификации 6N по международному стандарту ASTM B1002-16 и марке Ин0000 по ГОСТ 10297-94.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «Челябинский цинковый завод», химический анализ проводился методом масс-спектрометрии с ионизацией в тлеющем разряде (GD-MS). Челябинское предприятие является крупнейшим в СНГ производителем индия.

По словам коммерческого директора Челябинского цинкового завода Александра Харченко, полученный сертификат позволяет челябинским металлургам реализовывать высокочистый индий в том числе и на европейском рынке. Чистота металла – 99,9999%, в зарубежной классификации это марка 6N, то есть «6 девяток». Индий марки Ин0000 широко используют в полупроводниковой промышленности. Этот редкоземельный металл особой химической чистоты обладает свойством оставаться работоспособным даже при критически низких температурах, что позволяет использовать его в мощных криогенных установках.