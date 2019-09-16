Карта «Золотой кэшбэк» Челиндбанка стала еще привлекательнее
Экономика
Сегодня, 16:32

Теперь карта может быть выпущена в иностранных валютах, появилась возможность бесплатного обслуживания, а стоимость выпуска карты снижена в два раза.

Челиндбанк обновил условия выпуска и обслуживания дебетовой карты Visa Gold «Золотой кэшбэк».

Теперь карта может быть выпущена в одной из трех валют – рубли РФ, доллары США или евро, а стоимость выпуска снизилась до 200 рублей (3,5 USD/3 EUR).

Кроме того, при сумме расходных операций по карте свыше 15 000 рублей (250 USD/220 EUR) в месяц отменяется комиссия за участие в программе лояльности (в иных случаях она составит 60 рублей в месяц).

Напомним, держатели карты Челиндбанка Visa Gold «Золотой кэшбэк» могут получать кэшбэк до 5% за покупки по карте и 3% годовых на остаток по счету ежемесячно. Узнать подробные условия и подать заявку на оформление карты можно на сайте Банка.

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