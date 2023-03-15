Клиенты ВТБ в Челябинской области увеличили объем налоговых платежей в четыре раза

По итогам января-февраля объем налоговых платежей физических лиц через ВТБ Онлайн в регионе превысил 13 миллионов рублей, увеличившись почти в четыре раза к аналогичному периоду прошлого года. С начала года налоги оплатили 14 тысяч клиентов банка, основная доля платежей пришлась на январь.

Как сообщили в пресс-службе ВТБ по УрФО и Пермскому краю, за два месяца 2023 года пользователи ВТБ Онлайн на Южном Урале совершили около 47 тысяч налоговых платежей на общую сумму более 13 миллионов рублей. По сравнению с январем-февралем прошлого года число операций увеличилось почти в 14 раз. Средний чек одной транзакции составил 350 рублей.

В прошлом году клиенты ВТБ в регионе провели около 60 тысяч налоговых платежей на сумму 89 млн рублей. В целом по стране пользователи совершили более 2,4 миллиона налоговых транзакций на общую сумму свыше 10,5 миллиарда рублей, около половины отчислений пришлась на Московский регион (5 млрд). В топ-5 по объему транзакций физических лиц вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область (1,1 миллиарда рублей), Пермский край (240 миллионов), Краснодарский край (223 миллиона) и Самарская область (195 миллионов).

Пользователи ВТБ Онлайн могут отслеживать и оплачивать просроченные налоги и пени. Для этого в разделе «Платежи» нужно выбрать вкладку «Налоги» и ввести свой ИНН. Здесь появятся текущие налоговые задолженности, а если их нет – банк уведомит в случае их возникновения. Также предусмотрена возможность оплаты по квитанции. Кроме того, оплату можно совершить через сканирование QR кода в приложении или интернет версии ВТБ Онлайн. Комиссия за налоговые платежи не взимается.

«Платежи и переводы стабильно являются самыми востребованными сервисами в ВТБ Онлайн, - говорит управляющий ВТБ в Челябинской области Эдуард Громов. – Помимо налогов, в нашем мобильном приложении и интернет-банке также можно оплатить без комиссии услуги ЖКХ, штрафы ГИБДД и включенные в каталог детские сады, в том числе по QR-коду из выставленной квитанции в интернет-банке. Каталог постоянно пополняется новыми провайдерами, чьи услуги клиенты могут оплачивать без заполнения реквизитов всего в пару кликов. В нашем регионе свыше 75% клиентов банка по итогам прошлого года регулярно проводили повседневные операции в ВТБ Онлайн - это больше среднероссийского показателя».