Количество заявок на технологическое присоединение к электросетям Челябэнерго в 2022 году выросло на 28%

Специалисты филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» за четыре месяца 2022 года отмечают рост заявок на технологическое присоединение к сетям на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего с начала года в филиал «Челябэнерго» обратилось 6,9 тысяч заявителей, суммарная мощность заявок составила 643 МВт. Среди новых заявителей на подключение к электросетям такие объекты как детский инфекционный корпус ГАУЗ ГКБ №9 в г. Челябинске, МБОУ «Родниковская СОШ» в Троицком районе, ООО «Миньярский карьер» в Ашинском районе, четыре детских сада в Верхнеуральском районе, многоквартирные жилые дома, строительство которых курирует Фонд «Защита прав участников долевого строительства в Челябинской области» в г. Челябинске и др.

Как сообщает пресс-служба Челябэнерго, 90 процентов новых заявителей – это льготная категория, которые подключают малые объекты, мощностью до 150 кВт. Стоимость технологического присоединения для таких потребителей составляет от 550 рублей.

Ключевой проблемный аспект технологического присоединения для энергокомпании – это значительные затраты на выполнение услуг. Для сетевой компании это существенные затраты, ведь доля заявок от льготных категорий потребителей является ключевой в общем объеме.

Другим сложным моментом для энергетиков остается – нерешенность проблемы в оформлении разрешительной документации при строительстве электросетевых объектов. Особенно когда речь идёт о прохождении через земли частных собственников. Энергетики часто сталкиваются с манипуляциями со стороны владельцев земельных участков, которые требуют колоссальные деньги за выкуп земли или за ее аренду, которые не соответствуют рыночным условиям. В таких случаях ставятся практически «на стоп» вопросы согласования прохождения электросетевой инфраструктуры.

Кроме этого, требует пересмотр вопроса ответственности потребителей за несоблюдение своих обязательств как по строительству энергопринимающих устройств, так и дальнейшему набору мощности. В этом направлении электросетевая компания ведёт очень плотную работу по синхронизации реальных потребностей клиентов и сроков технологического присоединения.

Технологическое присоединение – одно из приоритетных направлений деятельности компании «Россети Урал». В течение 2021 года энергетики филиала «Челябэнерго» выполнили 8,5 тысяч договоров технологического присоединения. Общая присоединенная мощность составила 244 МВт. Большая часть договоров исполнена в срок до одного года.

Энергетики «Россети Урал» прилагают все усилия для упрощения процедуры и сокращения сроков подключения заявителей к электросетям, постоянно совершенствуют клиентские сервисы. Прием заявок на технологическое присоединение осуществляется через единый федеральный сервис Портал-ТП.РФ, а также в очных центрах обслуживания клиентов.