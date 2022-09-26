Котова просит население оплатить долги за отопление и горячую воду

Глава Челябинска Наталья Котова обратилась к горожанам с просьбой оплатить задолженность за топливно-энергетические ресурсы. Сумма долга не оглашается.

Об этом градоначальница сказала сегодня, 26 сентября, на традиционном аппаратном совещании в администрации города.

«Мы начинаем отопительный сезон. Челябинцев, у которых есть долги за полученные услуги, прошу их оплатить. Вы знаете, что организации, которые поставляют тепло, могут это делать в принудительном порядке, поэтому лучше будет, если все будет оплачено добровольно», - сказала Наталья Котова.

Заместитель главы Челябинска Александр Астахов добавил, что у бюджетных организаций долгов перед поставщиками ТЭР нет. Существует задолженность у муниципальных организаций, с ними ведется работа.

Сумма долга населения и предприятий не озвучена.