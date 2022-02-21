Кредитный портфель ВТБ на Южном Урале превысил 150 миллиардов рублей

По итогам 2021 года портфель кредитов, предоставленных ВТБ жителям и предприятиям Челябинской и Курганской областей, достиг 150,7 миллиарда рублей. За этот же период банк увеличил объем привлеченных средств физических и юридических лиц в регионе на 14%, и превысил 140 миллиардов рублей.

Как сообщает пресс-служба АТВ (ПАО), розничный кредитный портфель ВТБ на Южном Урале и в Зауралье за год вырос на 16% и достиг 86,8 миллиарда рублей, в том числе портфель ипотеки составил 41,7 миллиарда рублей (плюс 15% к результату 2020 года), кредитов наличными – 37,8 миллиарда рублей (+18%).

За прошлый год банк выдал частным клиентам в Челябинской и Курганской областях кредиты на общую сумму около 42 миллиардов рублей – это на треть больше, чем в 2020 году. Свыше половины объема выдач, 22,7 миллиарда рублей, составили кредиты наличными. Рост по сравнению с позапрошлым годом – почти в 1,5 раза. Ипотечные кредиты на общую сумму 16,2 миллиарда рублей получили 8,8 тысячи клиентов ВТБ. На автокредитование приходится три миллиарда рублей из предоставленных населению средств (плюс почти 30%).

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в регионе по итогам года составил 63,9 млрд рублей. Наиболее существенная его часть - средства, направленные на финансирование компаний среднего и малого бизнеса. Чаще всего кредитные инструменты используют предприятия сельского хозяйства и пищевой промышленности (36% портфеля), а также сферы строительства и недвижимости (21%).

В ресурсном портфеле банка в Челябинской и Курганской областях 93 миллиарда рублей составляют средства физических лиц, еще более 47,3 миллиарда – корпоративных клиентов. За 2021 год объем средств среднего и малого бизнеса, размещенных в ВТБ, вырос на 4% и составил 19 миллиардов рублей.

«Объем средств, который доверили ВТБ частные клиенты, за год вырос более чем на треть. Значимым трендом в личных сбережениях стал рост спроса на инвестиционные инструменты. Объем инвестиций физлиц превысил 35 млрд рублей, это почти на 45% выше результата 2020 года. Резкое повышение ставок по вкладам во втором полугодии вернуло интерес вкладчиков к классическим депозитам, при этом спрос на инвестиционные продукты не снижается», - отметил управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях Эдуард Громов.

По словам топ-менеджера, среди предпринимателей и юридических лиц Южного Урала банк наблюдает высокий интерес к финансированию: «За 2021 год портфель кредитов, выданных ВТБ среднему и малому бизнесу региона, достиг 43,5 миллиарда рублей. Прирост за год составил 20%. Мы ожидаем устойчивый спрос по этому направлению и в 2022 году».