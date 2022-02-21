21.02.2022
Челябинская область предлагает свои поправки в закон о реформе местной власти
21.02.2022
Несколько сотен влюбленных пар Южного Урала узаконят свои отношения в самую красивую дату февраля
21.02.2022
Кредитный портфель ВТБ на Южном Урале превысил 150 миллиардов рублей
21.02.2022
Жителей Челябинска приглашают к знакомству с «Поэзией графики» Дмитрия Фехнера
21.02.2022
По факту расстрела собаки в Нагайбакском районе возбуждено уголовное дело
21.02.2022
Челябинский театр оперы и балета готовится к премьере оперы «Аида»
Кредитный портфель ВТБ на Южном Урале превысил 150 миллиардов рублей
17.02.2022
ВТБ выступает за удаленную сдачу биометрии для получения ипотеки онлайн
16.02.2022
ВТБ увеличил объем активов состоятельных клиентов на 20%
15.02.2022
ВТБ размещает новый выпуск субординированных облигаций
14.02.2022
ВТБ предупреждает об активности мошенников накануне 14 февраля
Силовики задержали замминистра здравоохранения Челябинской области
18.02.2022
Позитивно и вдохновляюще: Глава Курчатовского района провел праздничный прием для защитников Отечества
18.02.2022
На Цвиллинга второе ДТП за неделю: пора демонтировать бордюры?
17.02.2022
Ремонт центральной трибуны памятника Ленину на главной площади Челябинска запланирован на май
17.02.2022
Это дно, товарищи: вбухивают миллионы, но челябинский Ленин все еще трещит по швам
16.02.2022