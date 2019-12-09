Кредитный рейтинг Челябинской области подрос
Фото: 
Валерий Иванов
Экономика
Сегодня, 17:31
Автор: 
Любовь Юрина

Российское рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Челябинской области до уровня АА (RU).

Улучшение позиций региона объясняется «стабильно растущим уровнем ликвидности бюджета при минимальном уровне долговой нагрузки и консервативной долговой политике, а также устойчивыми темпами роста экономики и положительными тенденциями в социально-экономическом развитии».

Эксперты агентства отмечают, что особенностью Челябинской области является зависимость доходов бюджета от конъюнктуры рынка металлов. В этих условиях регион придерживается сдержанной долговой и бюджетной политики, при которой темпы роста расходов не превышают темпов роста собственных доходов. В целом бюджет области характеризуется высоким уровнем самодостаточности, так как доля в нем собственных доходов составляет в среднем 85%.

Министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын пояснил, что минфин находится в постоянном контакте с экспертами АКРА, предоставляя им всю необходимую информацию для проведения анализа. «Мы представляем им большой объем как регулярной, так и оперативной информации, объясняем подходы к прогнозированию и исполнению доходов-расходов, меры по достижению сбалансированности бюджета и минимизации долговых рисков», - уточнил глава минфина.

В частности, по словам министра, практикуемый в регионе сдержанный подход к планированию поступлений, применение бюджетного правила позволяют избегать завышения доходов и страхуют от влияния конъюнктурных факторов. А используемый при осуществлении расходов комплекс специальных бюджетных инструментов позволяет контролировать объем трат в пределах имеющихся по факту финансовых ресурсов. В совокупности эти меры обеспечивают надежность бюджетных параметров и отсутствие необоснованных займов.  

Аналитики подчеркивают, что долговая нагрузка Челябинской области находится на минимальном уровне, а наращивание долга в целях финансирования дефицита в ближайшее время маловероятно благодаря наличию достаточного объема остатков на счетах.

Андрей Пшеницын сообщил, что в настоящее время из 32 регионов, работающих с АКРА в сфере бюджетной политики, только 7 имеют уровень кредитного рейтинга выше Челябинской области. Это такие регионы, как Москва и Санкт-Петербург, Тюменская и Московская область, ХМАО и ЯНАО, Республика Татарстан.

Справка.

Российское рейтинговое агентство АКРА присваивает Челябинской области кредитный рейтинг с 2017 года. В июне 2019 года рейтинг региона был подтвержден на уровне АА-(RU) с прогнозом «Позитивный».   

Автор: 
Любовь Юрина
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