Кредитный рейтинг Челябинской области подрос

Российское рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Челябинской области до уровня АА (RU).

Улучшение позиций региона объясняется «стабильно растущим уровнем ликвидности бюджета при минимальном уровне долговой нагрузки и консервативной долговой политике, а также устойчивыми темпами роста экономики и положительными тенденциями в социально-экономическом развитии».

Эксперты агентства отмечают, что особенностью Челябинской области является зависимость доходов бюджета от конъюнктуры рынка металлов. В этих условиях регион придерживается сдержанной долговой и бюджетной политики, при которой темпы роста расходов не превышают темпов роста собственных доходов. В целом бюджет области характеризуется высоким уровнем самодостаточности, так как доля в нем собственных доходов составляет в среднем 85%.

Министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын пояснил, что минфин находится в постоянном контакте с экспертами АКРА, предоставляя им всю необходимую информацию для проведения анализа. «Мы представляем им большой объем как регулярной, так и оперативной информации, объясняем подходы к прогнозированию и исполнению доходов-расходов, меры по достижению сбалансированности бюджета и минимизации долговых рисков», - уточнил глава минфина.

В частности, по словам министра, практикуемый в регионе сдержанный подход к планированию поступлений, применение бюджетного правила позволяют избегать завышения доходов и страхуют от влияния конъюнктурных факторов. А используемый при осуществлении расходов комплекс специальных бюджетных инструментов позволяет контролировать объем трат в пределах имеющихся по факту финансовых ресурсов. В совокупности эти меры обеспечивают надежность бюджетных параметров и отсутствие необоснованных займов.

Аналитики подчеркивают, что долговая нагрузка Челябинской области находится на минимальном уровне, а наращивание долга в целях финансирования дефицита в ближайшее время маловероятно благодаря наличию достаточного объема остатков на счетах.

Андрей Пшеницын сообщил, что в настоящее время из 32 регионов, работающих с АКРА в сфере бюджетной политики, только 7 имеют уровень кредитного рейтинга выше Челябинской области. Это такие регионы, как Москва и Санкт-Петербург, Тюменская и Московская область, ХМАО и ЯНАО, Республика Татарстан.

Справка.

Российское рейтинговое агентство АКРА присваивает Челябинской области кредитный рейтинг с 2017 года. В июне 2019 года рейтинг региона был подтвержден на уровне АА-(RU) с прогнозом «Позитивный».