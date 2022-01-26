КСП Челябинской области проверит минимущества

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области приступили к проверке министерства имущества и двух его подведомственных учреждений.

Как сообщает телеграм-канал КСП, проверки проведут в ГКУ «Центр организации закупок Челябинской области» и в ОГБУ «Государственная кадастровая оценка по Челябинской области».

Первая структура определяет поставщиков товаров, работ, услуг в соответствии с законом №44-ФЗ, вторая - проводит техническую инвентаризацию и технический учет объектов недвижимости, кадастровые работы, работы в области землеустройства и геодезии, судебно-техническую экспертизу, осуществляет услуги по рыночной оценке объектов.

Проверяющие намерены оценить полноту осуществления полномочий Минимущества в отношении подведомственных учреждений, проверить целевое использование бюджетных средств на оплату товаров, работ и услуг; соблюдение порядка составления и ведения бюджетной сметы. Кроме того, аудиторы проведут проверку расходов на оплату труда.

Контрольное мероприятие было включено в план Контрольно-счетной палаты области на 2022 год (пункт 1.7.5).