26.01.2022
Челябинская область узаконила свои границы с соседними регионами
25.01.2022
В Челябинске принят дизайн-код наружного освещения
25.01.2022
Несравненная Эдит Пиаф: Молодежный театр Челябинска отмечает 20-летие спектакля «На балу удачи»
25.01.2022
Омикрон наступает, но новых ограничений в Челябинской области пока вводить не планируют
25.01.2022
«Отмеряющие время»: в Историческом музее Южного Урала открылась выставка часов
25.01.2022
В Магнитогорске грядет трехмерная стройка
КСП Челябинской области проверит минимущества
26.01.2022
Возбуждены уголовные дела по итогам проверок КСП в Магнитогорске и Ашинском районе
25.01.2022
Глава КСП Челябинской области возглавил рабочую группу в Экспертном совете при Госдуме
09.12.2021
Капремонт детской художественной школы поселка Увельский вылился в уголовное дело о халатности
22.11.2021
КСП Челябинской области проверит региональный и муниципальные центры занятости
Школы Челябинской области не переводят на дистант, лишь отправляют частично на карантин
25.01.2022
Коллектив оркестра «Малахит»: Мы не дадим в обиду нашего руководителя
25.01.2022
Челябинцы не верят заявлениям Минэкологии об улучшении состояния воздуха
24.01.2022
Насколько активно вакцинируются студенты Челябинской области и что ждет непривитых
24.01.2022
Челябинск накрыли туманы-дурманы, Минэкологии опять не выявило превышений вредных веществ
21.01.2022