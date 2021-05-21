КСП едет с ревизией в Еманжелинск

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области проведут комплексную ревизию финансово-хозяйственной деятельности администрации Еманжелинского муниципального района.

Как сообщает телеграм-канале КСП, контрольное мероприятие начнется в Еманжелинске 24 мая.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности районной администрации была включена в план КСП на 2021 год.

Согласно пунктам 1.3 и 1.6 1.19, аудиторы намерены оценить эффективность и законность использования бюджетных средств на реализацию государственных программ и региональных проектов. Будет проведена проверка управления муниципальным имуществом и земельными участками, государственных закупок.

Результаты проверок будут переданы в правоохранительные органы.

Напомним, по материалам проверок КСП правоохранительными органами в 2020 году возбуждено 19 уголовных дел. Об этом сообщил председатель Контрольно-счетной палаты региона Алексей Лошкин, выступая с отчетом в Заксобрании.