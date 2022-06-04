Лазарев: Познакомились с предприятиями, ставшими примером самодостаточности экономики региона

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области во время рабочей поездки в Верхний Уфалей познакомились с работой двух ведущих предприятий города – «OrangeSteel» (Уфалейский завод металлоизделий) и «Литейный центр». Председатель регионального парламента Александр Лазарев назвал эти предприятия примером самодостаточности экономики нашего региона и успешного импортозамещения.

Выбор именно этих предприятий не был случайным. Заводы являются поставщиками и партнерами производств металлургической, нефтегазовой отраслей и машиностроения, выполняют важную роль в процессе импортозамещения.

«Во время каждой поездки в муниципалитеты мы с депутатами обязательно знакомимся с предприятиями, которые работают в территориях и нередко являются градообразующими. В нынешних экономических реалиях внимание к таким производствам, как те, что мы увидели в Уфалее, особое. Они – пример с и страны в целом, пример успешного решения задач по импортозамещению. Такие производства необходимо поддерживать и развивать», – отметил председатель Заксобрания Александр Лазарев.

В этом году «OrangeSteel» выполнил крупный оборонный заказ. Основной партнер завода – «Газпром». Для корпорации в Верхнем Уфалее изготавливают элементы систем подводной добычи нефти.

«Литейный центр» – предприятие достаточно молодое, оно образовано в 2009 году на базе литейного цеха Уфалейского завода металлургического машиностроения. Среди заказчиков продукции –ведущие российские нефтедобывающие и перерабатывающие компании.

Александр Лазарев интересовался у руководителей предприятий, прежде всего, тем воспользовались ли они мерами поддержки бизнеса в условиях санкций и на что следует обратить внимание Заксобранию и правительству региона при разработке последующих законопроектов по поддержке бизнеса. Особое внимание в разговоре уделялось уровню зарплат сотрудников заводов.

Рабочий день депутатов в Верхнем Уфалее завершился осмотром городской лыжной базы, места очень популярного среди местных жителей. В сезон на протяженных лыжных трассах оттачивают мастерство и взрослые, и дети.

Александр Лазарев встретился с юными воспитанниками местной спортивной школы. Вместе с педагогом они обратились к спикеру областного парламента с просьбой содействовать ремонту и модернизации спортивного объекта, которому уже больше тридцати лет.

На сегодня здесь появилась обновлённая лыжероллерная трасса. Летом от лыжной базы до улицы Макарова будет проложена асфальтированная дорога, на 2023 год запланирована установка освещения в форме лыжного круга. В планах строительство нового здания в модульном формате с душевыми и туалетом, удобными раздевалками для спортсменов. Городские власти готовы вложить средства местного бюджета в проведение необходимых коммуникаций, но без поддержки региональных властей Уфалею строительные работы не потянуть.

Александр Лазарев поддержал инициативу по развитию этого спортивного объекта и взял вопрос на личный контроль.