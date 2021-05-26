Магнитогорск тратится на социалку и развитие

В Магнитогорске (Челябинская область) на заседании городского Собрания депутаты рассмотрели исполнение бюджета в этом году и внесли в него изменения.

Отмечено, что в структуре бюджетных расходов сохранялась приоритетность финансирования отраслей социальной сферы. На образование, культуру, физическую культуру, спорт и туризм, социальную защиту населения затрачено 2,2 млрд. рублей или 77% в общем объеме расходов.

Бюджет города уточняется в сумме 17,6 млрд. рублей. Доходы увеличились на 1,1 млрд. рублей. Расходы - на 819 млн. рублей.