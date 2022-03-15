Магнитогорский металлургический комбинат приступил к замене агломашин

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) приступил к замене агломашин.

В настоящее время пуско-наладочные работы в агломерационном цехе ПАО «ММК» ведутся на обновленной агломашине №12 аглофабрики №3.

С пуском в 2019-м году аглофабрики №5 предприятие смогло вывести из эксплуатации устаревшую аглофабрику №4. На следующем этапе модернизации планируется замена всех работающих на ММК агломашин аглофабрик №2 и 3.

Контракт на поставку агломашины №12 аглофабрики №3 был заключен в мае прошлого года. Оборудование изготовили предприятия Группы УЗТМ-КАРТЭКС - ПАО «Уралмашзавод» (Екатеринбург) и ООО «Уралмаш-Горное оборудование» (Орск). Пуск новой машины позволит заменить устаревшее оборудование, увеличить производство агломерата, снизить расход газа.

На новой агломашине увеличен слой шихты, также смонтированы рыхлители для обеспечения газопроницаемости, сообщили в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».

Следующая в очереди на замену - агломашина №11 аглофабрики №3, после чего планируется заменить оставшиеся девятую и десятую машины и пять старых агломашин аглофабрики №2. Программа модернизации аглоцеха рассчитана до 2025-го года.

Отметим, агломерационное производство ПАО «ММК» в настоящее время состоит из трех аглофабрик (№ 2, 3 и 5). По итогам минувшего года ММК вышел на рекордный в постсоветский период уровень выпуска агломерата - 11,4 миллиона тонн.