15.03.2022
Российские военные взяли под контроль Херсонскую область
15.03.2022
Индустриальный парк ММК произвел сильное впечатление на гостей из 50 регионов России
15.03.2022
Сотрудники ФСБ по Челябинской области помогли отправить за решетку адвоката из Башкортостана
15.03.2022
США ввели санкции в отношении руководителей российского оборонного сектора
15.03.2022
В Копейске мальчик госпитализирован с ожогами после игры с керосином и спичками
15.03.2022
Магнитогорский металлургический комбинат приступил к замене агломашин
Магнитогорский металлургический комбинат приступил к замене агломашин
15.03.2022
Индустриальный парк ММК произвел сильное впечатление на гостей из 50 регионов России
14.03.2022
Семейные династии: в Магнитогорске реализуют проект, посвященный золотому фонду ММК
09.03.2022
В Магнитогорске обсудят проекты развития индустриальных парков
09.03.2022
Магнитогорским детям подарят «Катюшу»
В Челябинске резко выросли цены на российские медикаменты
14.03.2022
Текслер обозначил приоритетные задачи в период санкций
14.03.2022
В спецоперации на Украине погиб девятый военнослужащий из Челябинской области
14.03.2022
В Челябинской области отменили QR-коды для посещения культурных и спортивных мероприятий
11.03.2022
Власти Челябинской области выразили соболезнование родным погибшего на Украине Данила Василенко
10.03.2022