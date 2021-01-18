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Максим Пекарский ударно провел выходные и купил «Сталь»

Глава Златоуста (Челябинская область) Максим Пекарский в ходе выездного совещания оценил состояние бассейна «Сталь», который, как и детский лагерь «Горный», был выкуплен городом у Златоустовского металлургического завода и стал собственностью муниципалитета.

Компанию градоначальнику составил директор спортивной школы олимпийского резерва № 8 Михаил Накоряков, с которым Максим Пекарский обсудил будущее «Стали», шаги по приведению важного для развития водных видов спорта социального объекта в порядок и включению в процесс подготовки юных спортсменов.

Как сообщает пресс-служба мэрии Златоуста, первый пункт «дорожной карты» – это обследование всех систем бассейна. На основании полученных данных будут определены необходимые ремонтные работы и подготовлена сметная документация для их проведения.

«Помещения предстоит отремонтировать, навести здесь порядок. Состояние ванны тоже оставляет желать лучшего. Ее необходимо обновлять, используя современные материалы. Сейчас будем готовить сметы. Нужно, чтобы данный объект функционировал, чтобы жители района металлургического завода, жители Златоуста получили еще одну площадку для занятий водными видами спорта», - подчеркнул Максим Пекарский.

Когда «Сталь» возобновит работу, в ней будут заниматься воспитанники спортшколы №8. Здесь будут действовать секции плавания, проводиться муниципальные мероприятия, в том числе тестирования ГТО.

Кроме того, планируется развивать водное поло. На сегодняшний день в Златоусте только женская ватерпольная команда, предполагается создать секцию водного поло для юношей. Учитывая высокие достижения спортсменок «Динамо-Уралочки», прекрасный тренерский состав, опыт и наработки, данное направление обещает быть перспективным, успешным и востребованным. Для посещения жителями города бассейн также будет отрыт.

«Лагерь «Горный», бассейн «Сталь» – это важны социальные объекты. Было бы неправильно, чтобы завод их просто закрыл. Они должны быть в муниципалитете, работать, чтобы златоустовцы могли ими полноценно пользоваться», – отметил Максим Пекарский.

Городские власти выражают благодарность метзаводу за то, что объект был сохранен: несмотря на то, что бассейн не функционировал, работники предприятия за ним присматривали и не допустили разрушения.