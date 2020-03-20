Малый бизнес попросил у Текслера поддержки

В Челябинской области малый и средний бизнес подготовил обращение на имя губернатора Алексея Текслера с предложениями по поддержке предпринимателей. Как следует из имеющегося в распоряжении “Урал-Пресс-Информ” документа, инициативы были подписаны председателем Челябинского областного отделения “Опоры России” Артемом Артемьевым.

В обращении прописано 25 предложений по административным, финансовым, социальным мерам поддержки, а также инициативы по туристической отрасли.

Так, предприниматели просят организовать выдачу гарантий регионального правительства для получения кредитов и беспроцентных кредитов через банк МСП для пополнения оборотных средств. Ввести отсрочку по оплате штрафов для бизнеса и персональную ответственность заказчика по неисполнению обязательств по оплате муниципальных и госконтрактов.

Поддержать малый и средний бизнес смогут и “каникулы” по оплате коммунальных услуг, а также снижение тарифов на электроэнергию и теплоснабжение и мораторий на имущественный и транспортный налог.

Особым пунктом значится требование обеспечить работающим предприятиям возможность закупать маски и дезинфицирующие средства.

Отметим, что российское правительство начало реализовывать ряд поддерживающих мер. Так, принято решение об отсрочке арендных платежей на три месяца и страховых взносов для МСП. В свою очередь, Центробанк расширил программу рефинансирования по кредитам, а также выделил дополнительные 500 миллиардов рублей для поддержания и роста объемов кредитов, предоставляемых для малого и среднего бизнеса.