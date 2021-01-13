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Металлурги ЧЦЗ получили эффективный инструмент решения проблем

На Челябинском цинковом заводе, входящем в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании внедрен корпоративный инструмент бережливого производства - Доска решения проблем (ДРП), позволяющий оперативно и действенно преодолевать возникающие производственные сложности.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «Челябинский цинковый завод», теперь каждый сотрудник в любое время может сделать на доске запись о существующей на производстве проблеме, которую не способен решить своими силами. После этого назначается ответственный и срок устранения проблемы. Таким образом можно быстро устранять любые преграды – от замены перегоревшей лампочки, ремонта сломанного смесителя до поставки недостающих запасных частей и подбора оптимальных средств индивидуальной защиты.

Так, в выщелачивательном цехе ЧЦЗ вентиль на магистрали подачи воды в нейтральную ветку находился в удаленном месте. С помощью ДРП работники попросили перенести его в более удобное место, чтобы облегчить к нему доступ. В результате вентиль установили недалеко от основных путей движения работников в безопасной зоне. Если раньше, чтобы воспользоваться краном, требовалось от 60 до 90 секунд, то сейчас эта операция занимает не более 10 секунд. Из таких мелочей и складывается эффективность производства.

Всего с момента внедрения ДРП на досках в различных подразделениях предприятия было обозначено 26 проблем, из которых 10 уже решены.