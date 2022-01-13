13.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на 14 января
13.01.2022
Михеевский ГОК почти вдвое увеличил запасы меди
13.01.2022
Водитель из Кусинского района осужден за взятку сотруднику ГИБДД
13.01.2022
Предпринимателя из Челябинска ждет суд из-за опасного батута
13.01.2022
В Челябинске обсудили перспективу создания производства электрозаправочных станций
13.01.2022
Уголовник из Снежинска пытался пробраться на территорию закрытого города
Михеевский ГОК почти вдвое увеличил запасы меди
11.01.2022
РМК присвоили кредитные рейтинги
10.01.2022
«Симба: дорога домой» - новый документальный фильм о судьбе челябинского львёнка
29.12.2021
Мечты южноуральцев становятся реальностью: РМК продолжает реализацию социальных и благотворительных проектов
28.12.2021
Новогодняя помощь нуждающимся Челябинской области
Парадоксы Челябинска: пятидневка для снежных куч
12.01.2022
Челябинцы вновь жалуются на жуткую вонь
12.01.2022
Выставки Исторического музея об Александре I: продолжение следует
11.01.2022
С 10 января южноуральцы без QR-кода смогут посещать кафе, бары и рестораны
09.01.2022
Где южноуральцам отдохнуть всей семьей в новогодние каникулы
02.01.2022