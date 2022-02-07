Мишустин распорядился выделить Челябинской области сто миллионов рублей на строительство «умных» спортплощадок

Челябинская область получит средства федерального бюджета на строительство «умных» спортивных площадок. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Согласно документу, в 2022-2024 годах наш регион сможет привлечь на условиях софинансирования сто миллионов рублей на закупку оборудования для создания модульных спортивных залов и «умных» спортивных площадок, в том числе двадцать миллионов рублей в 2022-м году, 60 миллионов – в 2023-м и двадцать миллионов – в 2024-м году.

Как подчеркнул Михаил Мишустин, это будут современные, хорошо оборудованные места для занятий спортом с доступом к интернету.

Средства на эти цели предусмотрены в новом федеральном проекте «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».

Как отмечает пресс-служба областного правительства, важность и значимость вопроса развития спорта в Челябинской области не раз подчеркивал глава региона Алексей Текслер.