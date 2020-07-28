ММК направил на благоустройство и ремонт школ Магнитки почти три миллиона рублей

ПАО "ММК" (Челябинская область) традиционно оказывает серьезную материальную поддержку в создании комфортных и безопасных условий обучения школьников Магнитогорска.

В этом году ММК направил на ремонт подшефных образовательных учреждений 2,8 миллиона рублей. Как отмечает газета "Магнитогорский металл", структурные подразделения ММК не только выделяют денежные средства на ремонт и благоустройство подшефных учебных заведений, но и проводят среди школьников профориентационную работу, организуют экскурсии, дни открытых дверей, семинары с директорами и учителями, совместные творческие и спортивные мероприятия.

История шефской помощи ММК школам города длится более полувека. Помощь учебным заведениям Магнитки находится на особом контроле у первых руководителей комбината и всегда очень востребована.