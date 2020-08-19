ММК поборется за звание «Экспортер года» сразу в двух номинациях

Магнитогорский металлургической комбинат (Челябинская область) признан лауреатом окружного этапа всероссийской премии в сфере международной кооперации и экспорта «Экспортер года».

На уровне Уральского федерального округа ММК «засветился» сразу в двух номинациях для крупного бизнеса, в обеих заняв третьи места. Это «Экспортер года в сфере высоких технологий» и «Новая география».

В общей сложности на окружном этапе отличились 12 организаций и предпринимателей из Челябинской области, став его победителями и призерами. Все они встретятся в финале традиционного ежегодного всероссийского конкурса на соискание премии «Экспортер года», который состоится в ноябре текущего года.