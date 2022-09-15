ММК подписал меморандум о сотрудничестве с «Электронной торговой площадкой ГПБ»

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) и ООО «Электронная торговая площадка ГПБ» подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии.

Свои подписи в документе на площадке Петербургского международного газового форума 14-го сентября поставили генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев и генеральный директор ООО ЭТП ГПБ Михаил Константинов. Стороны договорились о развитии долгосрочного и взаимовыгодного партнерства, которое будет способствовать повышению эффективности их экономической деятельности.

Основными направлениями деятельности ММК и ЭТП ГПБ в рамках документа станет совместная работа над созданием и развитием проекта по интеграции маркетплейсов. Это обеспечит прямой доступ покупателей к производителю, создаст сервисы, направленные на цифровую трансформацию в металлургии, а также поддержит отечественных производителей.

ММК и ЭТП ГПБ будут также совместно изучать и использовать опыт отечественных и зарубежных компаний в области развития проектов и программ в сфере цифровизации, проводить мероприятия для расширения возможностей их реализации.

«Меморандум о сотрудничестве с «Электронной торговой площадкой ГПБ» отлично вписывается в реализацию Стратегии цифровизации ПАО «ММК». Магнитка уделяет пристальное внимание развитию клиентоориентированности и внедрению самых современных цифровых технологий. Партнерство с ЭТП ГПБ должно придать нам дополнительный импульс в этом направлении. А главным результатом нашего взаимовыгодного сотрудничества с коллегами должно стать появление удобных сервисов для наших клиентов и партнеров», – отметил Павел Шиляев.

«Сегодня российские промышленные предприятия достигли очень высокого технологического уровня, и дальнейшее их развитие лежит в направлении автоматизации и цифровизации бизнес-процессов. Наша цель – помочь промышленным компаниям увеличить эффективность и производительность за счет внедрения уникальных цифровых продуктов и решений. За десять лет работы ЭТП ГПБ стала многофункциональным сервисным бюро для клиентов из различных отраслей российской промышленности. И сегодня мы разрабатываем специализированные решения в области металлургии при поддержке наших опытных и высокопрофессиональных коллег из ММК», –сказал Михаил Константинов.