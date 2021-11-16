ММК получил золотую медаль международной промышленной выставки «Металл-Экспо»

Высокотехнологичная разработка Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) и ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» для автомобильной промышленности отмечена золотой медалью 27-й международной промышленной выставки «Металл-Экспо-2021».

Оргкомитет выставки ежегодно награждает лучшие предприятия и организации дипломами лауреатов, а также золотыми и серебряными медалями с целью поощрения и популяризации отечественных производственных и научно-исследовательских коллективов, разработавших и внедривших оборудование и технологии, отвечающие современному техническому уровню, и освоивших производство новых видов высококачественной металлопродукции.

В этом году ПАО «ММК» и ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» были награждены золотой медалью выставки с присвоением звания лауреата за совместную «разработку кассетной технологии производства из стали одного химического состава высокопрочного холоднокатаного и горячеоцинкованного листового проката разных типов и категорий прочности с повышенными показателями пластичности, штампуемости, других технологических и служебных свойств». Об этом сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».

Высокопрочный прокат из низколегированных (микролегированных) сталей (сталей типа HSLA) и двухфазных сталей активно используют в мировом и отечественном автомобилестроении. Как правило, для каждого класса прочности используют сталь определенного химического состава, а переход к более высоким классам прочности осуществляется путем повышения содержания марганца и ниобия. Отсутствие кассетных технологий производства из высокопрочных автолистовых сталей одного химического состава холоднокатаного проката разных категорий прочности затрудняет выполнение малых заказов.

Кроме того, автомобилестроительные предприятия заинтересованы в повышении пластичности производимого проката, а также стабильности значений прочностных характеристик в пределах одного класса прочности.

Техническим результатом разработки стало обеспечение повышения пластичности, а также расширение технологических возможностей способа производства холоднокатаного проката повышенной прочности путем получения из стали одинакового химического состава проката различных классов прочности, то есть создание кассетной технологии.

Разработанная и внедренная в производство кассетная технология холодной прокатки трех марок микролегированных и четырех марок двухфазных сталей позволяет за счет варьирования натяжения полосы в агрегате получать разные типы стали и классы прочности при одинаковом химическом составе. Это дает возможность производителю выполнять малые заказы.

Работа с предприятиями автомобильной промышленности – одно из приоритетных направлений производственной и сбытовой деятельности ПАО «ММК». Компания последовательно реализует стратегическую инициативу «Поставщик № 1 для самых требовательных клиентов автомобильной промышленности на внутреннем рынке», в рамках которой на протяжении многих лет развивает производство автолиста, обеспечивая качественную альтернативу импорту.