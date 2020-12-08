ММК предлагает своим клиентам проверять подлинность сертификата качества металлопроката
Потребители металлопроката ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) могут проверить подлинность сертификата качества продукции на официальном сайте компании.
В связи с обращениями потребителей на «горячую линию» ММК, связанными с проверкой подлинности сертификатов качества, разработан и успешно действует соответствующий сервис, который позволяет полностью исключить риск мошеннических действий со стороны недобросовестных потребителей металлопродукции компании.
«При покупке металлопродукции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» клиенты получают сопроводительные документы, в том числе сертификат качества. Покупатели продукции ММК могут проверить подлинность сертификата качества несколькими способами», - сообщает управление информации и общественных связей комбината.
Первый и самый быстрый – проверка подлинности по QR-коду, которым оснащены сертификаты качества продукции ММК (он расположен в левом верхнем углу сертификата).
Необходимо навести камеру устройства (телефона, смартфона, планшета и т.д.) на QR-код и открыть всплывающее окно «Открыть qr.mmk.ru». Если устройство не поддерживает данный функционал, необходимо скачать любое доступное приложение для считывания QR-кода.
Информация по запрашиваемому сертификату качества будет предоставлена автоматически, и вы получите образ сертификата качества с надписью COPY.
Другой легко доступный способ – проверка подлинности по реквизитам сертификата качества в соответствующем разделе корпоративного сайта ММК. Для проверки сертификата необходимо заполнить форму, указав номер, дату и время его выдачи.
Также у потребителей продукции ПАО «ММК» есть возможность получить официальное подтверждение подлинности сертификатов качества, направив запрос по е-mail.