ММК привлек к инвентаризации своих запасов беспилотники

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) запустил систему инвентаризации складов коксохимического и горно-обогатительного производств с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Современные дроны способны за несколько часов просканировать запасы комбината, содержащие свыше миллиона тонн угля и железнорудного сырья (ЖРС), устраняют необходимость традиционной маркшейдерской съемки и позволяют легко собирать данные с малодоступных объектов.

Внедрением системы занимались специалисты компании SAREX и ММК-Информсервис. Новое решение обеспечивает полноценное покрытие всех складов: на открытых применяется аэросъемка, на закрытых – наземное лазерное сканирование. В результате создается точная цифровая модель с доступом через web-интерфейс, не требующий установки дополнительного программного обеспечения. При этом система функционирует в закрытом IT-контуре ПАО «ММК» с соблюдением всех требований по информационной безопасности.

На основе цифровых моделей складов и отдельного модуля системы SAREX создаются динамические аналитические отчеты (дашборды), которые позволяют специалистам оперативно получить достоверную информацию об объемах запасов сырья на конкретном складе и его видах.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», система инвентаризации запасов угля и ЖРС вошла в шорт-лист корпоративного конкурса «Цифровой Олимп» и является претендентом на звание «Цифровой проект года». Победителя 20 декабря выберет экспертный совет под председательством генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева. Конкурс «Цифровой Олимп» предназначен для популяризации идей и инициатив, направленных на реализацию цифровой стратегии ММК, определения лучших ИТ-проектов, а также формирования лидеров цифровой трансформации среди сотрудников компании.