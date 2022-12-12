12.12.2022
Назначен замруководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области
12.12.2022
В Челябинской области снижается смертность от ковида, но растет заболеваемость
12.12.2022
Единый аппарат трех омбудсменов в Челябинской области возглавила Евгения Шангина
11.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 12 декабря (18+)
11.12.2022
Президент КХЛ: В Челябинске созданы все условия для начинающих спортсменов
11.12.2022
В ДТП пострадали апельсины: под Чебаркулем перевернулся "Камаз" с фруктами
ММК привлек к инвентаризации своих запасов беспилотники
Дроны могут с легкостью собрать данные с малодоступных объектов
09.12.2022
Разработки ММК удостоены «золота» международной выставки изобретений в Гонконге
07.12.2022
ММК испытывает самый мощный в России железнодорожный кран
06.12.2022
На ММК открывается школа российских коксохимиков
05.12.2022
Проект ММК стал отличником конкурса корпоративных СМИ
«Пора прекращать спекуляцию»: челябинский депутат выступил в суде против перекраивания челябинского леса
10.12.2022
Детский ансамбль «Урал» выступит на закрытии Года культурного наследия народов России в Москве
09.12.2022
Впервые в "Зеленом рейтинге": Виктория Абрамченко отметила Челябинскую область в "ликвидации объектов накопленного вреда"
09.12.2022
Челябинский АНГЕЛ стал обладателем ордена Мужества и человеком года
08.12.2022
Ринат Кучитаров встретит Новый год в СИЗО
07.12.2022