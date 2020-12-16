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ММК сохранил высокие позиции в рейтинге экологической ответственности WWF России

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) во второй раз подряд вошел в ТОП-10 рейтинга открытости российских горнодобывающих и металлургических компаний в сфере экологической ответственности, выпускаемого Всемирным фондом дикой природы (WWF) России.

ММК был отмечен в числе компаний, избежавших аварий или спорных экологических ситуаций в 2020 году.

В текущем году в рейтинге WWF России отмечены сорок предприятий металлургического и горнодобывающего секторов. ММК, как и в 2019 году, занял десятую строчку.

Всемирный фонд дикой природы России выпускает годовые рейтинги экологической ответственности российских компаний с 2017 год с целью способствовать улучшению экологической ситуации в стране, привлекать внимание общества и бизнеса к важности своевременного и полного открытия информации о воздействии производства на окружающую среду.

Участники рейтинга оцениваются по трем критериям: качество экологического менеджмента, уровень воздействия на окружающую среду, полнота раскрытия информации. ММК, по итогам года, занял особенно высокую позицию по третьему критерию, разделив шестую-девятую строчки.

Компания действительно уделяет большое внимание раскрытию полной и актуальной информации по вопросам устойчивого развития: так, в июле 2020 года ПАО «ММК» опубликовало отчет об устойчивом развитии за 2019 год, составленный по стандартам Глобальной инициативы по отчетности (GRI Standards).

Как сообщает управление информации и общественных связей комбината, также составители рейтинга отметили ММК в числе компаний, на территориях присутствия которых за отчетный период не было зафиксировано аварий или спорных экологических ситуаций.

Экологическая повестка занимает большое значение в работе ММК: в рамках стратегии развития до 2025 года компания реализует инициативу «Чистый город», благодаря которой комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) в Магнитогорске, где находится основная производственная площадка компании, должен снизиться до значения меньше пяти единиц, что соответствует определению «Чистый город».

Уже в 2019 году минприроды России исключило Магнитогорск из списка городов с наиболее высоким уровнем загрязнения атмосферы.