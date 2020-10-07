ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

ММК совершенствует металлургические технологии и осваивает инновационные виды продукции

Экономика
Сегодня, 09:58
Размер текста

ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) в первом полугодии этого года отгрузил 8246 тонн инновационной продукции на сумму 365 миллионов рублей. Прибыль от реализации данной продукции составила 50 миллионов рублей.

Как отмечают на комбинате, современная металлургия во многих своих аспектах является инновационной, поэтому неслучайно, что на ММК развитие научно-технической деятельности рассматривается в качестве важнейшей задачи по повышению эффективности производства.

Научно-техническую политику и реализацию инновационной деятельности в ПАО «ММК» осуществляет научно-технический центр, сотрудники которого ежегодно реализуют научно-технические мероприятия, направленные на снижение себестоимости продукции и удовлетворения ожиданий потребителей, внедрение в производство нового оборудования, предназначенного для повышения качества продукции и ресурсосбережения комбината.

Работу по совершенствованию металлургических технологий и освоению инновационных видов продукции с целью удовлетворения существующих или будущих требований потребителей ММК проводит на регулярной основе, что характеризует комбинат не только как надежного поставщика металлопродукции, но и как перспективного партнера, повышающего потенциал отечественной промышленности.

В рамках реализации программы освоения инновационных видов продукции в первом полугодии 2020 года освоена технология производства листового проката шириной 2055 миллиметров из стали марки S235J2. Целью проекта является расширение размерного сортамента стали данной марки на стане 2500 горячей прокатки в листопрокатном цехе №4.

Кроме того, в целях расширения размерного сортамента премиальной марки высокопрочной и износостойкой стали MAGSTRONG в первом полугодии текущего года освоена технология производства листового проката в толщинах 35, 40 и 50 миллиметров из стали марки MAGSTRONG W900QL. Прорабатываются вопросы поставки опытных партий потребителям. Планируется проведение дополнительных производственных экспериментов для освоения технологии производства листов в других толщинах.

Помимо этого, освоена технология производства катанки диаметром 5,5 миллиметра из стали марки S2Ni2, S3TiB. Это позволит расширить марочный сортамент сортового цеха для обеспечения Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ» подкатом для изготовления импортозамещающих сварочных проволок, предназначенных, в частности, для сварки труб большого диаметра. Добавки титана и бора позволяют добиться высокой прочности шва с одновременной высокой пластичностью. Прокат отгружен в ОАО «ММК-МЕТИЗ» для опытной переработки.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», в первом полугодии текущего года на комбинате также осваивалась технология производства горячеоцинкованного проката с глубокоматовым полимерным покрытием со средней сморщенной фактурой поверхности по ГОСТ 34180 размерами 0,45х1250 миллиметров и 0,50х1250 миллиметров цвета 7024 и 8017 по шкале RAL.

В результате расширится сортамент горячеоцинкованного проката с полимерными покрытиями, производимого в производстве металла с покрытиями ПАО «ММК». Прокат отгружен потребителям для опытной переработки.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Общество
05.10.20 10:28
На средства ММК для школ Магнитогорска закупили последнюю партию рециркуляторов воздуха
Общество
01.09.20 10:45
ММК помог Магнитогорску подготовиться к новому учебному году
Экономика
26.08.20 16:42
ММК продолжает реализацию индустриального Интернета вещей
Общество
19.08.20 16:47
ММК создал к столетию отечественного танкостроения «Броню Магнитки»
02.10.20 22:14
ЮУТПП поддержит застройщиков Челябинской области
02.10.20 16:03
Первые выплаты за классное руководство южноуральские педагоги получат до Дня учителя
01.10.20 16:02
Парк Гагарина в Челябинске с помощью безналичных решений Сбербанка запустил новый сервис
01.10.20 16:01
ВТБ снижает ставку по кредитам наличными до 6,4%
01.10.20 15:54
О проблемах сотрудничества с Узбекистаном президент ЮУТПП рассказал на заседании межправительственной комиссии
01.10.20 12:53
Троицкая ГРЭС начинает отопительный сезон
01.10.20 12:21
Ко Дню пожилого человека пенсионеры Челябинской области получили прибавку к пенсии
01.10.20 10:57
«Россети Урал» приобретет электросетевой комплекс Сатки
30.09.20 16:25
В 2020 году закуплены автобусы, трамваи и троллейбусы для шести муниципалитетов Челябинской области
30.09.20 14:38
Челябинская область опережает соседей УрФО по ряду мер поддержки предпринимателей
Общество
Вчера, 12:56
Намудрили
В Челябинске на улице Монакова появилось кольцевое движение с каменной клумбой
Общество
Вчера, 17:17
Источник: в колонии Копейска заключенный заразился коронавирусом после свидания
Новости
Сегодня, 10:11
Федерация
Путин готов рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам
Сегодня, 10:08
Федерация
Ученые заявили о гибели 95% обитателей дна Авачинского залива
Вчера, 20:28
Общество
Анонсы событий и мероприятий на седьмое октября
Вчера, 17:53
Общество
«Ростелеком» обеспечил интернетом жителей самого позитивного села Челябинской области
Вчера, 17:28
Культура
«Сокровища Востока» скоро доставят в Челябинск
Материалы рубрики
Вчера, 13:26
Экономика
«Умные домофоны» от «Интерсвязи» нашли применение в системе гражданской обороны
Вчера, 11:22
Экономика
В Челябинской области 31 муниципалитет получит дополнительную финансовую помощь
Вчера, 10:18
Экономика
ВТБ выдал рекордный объем ипотеки в сентябре
05.10.20 10:26
Экономика
Фонд развития промышленности Челябинской области получит дополнительное финансирование
01.10.20 16:02
Экономика
Парк Гагарина в Челябинске с помощью безналичных решений Сбербанка запустил новый сервис
Теги
ММК
Магнитогорск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика