ММК совершенствует металлургические технологии и осваивает инновационные виды продукции

ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) в первом полугодии этого года отгрузил 8246 тонн инновационной продукции на сумму 365 миллионов рублей. Прибыль от реализации данной продукции составила 50 миллионов рублей.

Как отмечают на комбинате, современная металлургия во многих своих аспектах является инновационной, поэтому неслучайно, что на ММК развитие научно-технической деятельности рассматривается в качестве важнейшей задачи по повышению эффективности производства.

Научно-техническую политику и реализацию инновационной деятельности в ПАО «ММК» осуществляет научно-технический центр, сотрудники которого ежегодно реализуют научно-технические мероприятия, направленные на снижение себестоимости продукции и удовлетворения ожиданий потребителей, внедрение в производство нового оборудования, предназначенного для повышения качества продукции и ресурсосбережения комбината.

Работу по совершенствованию металлургических технологий и освоению инновационных видов продукции с целью удовлетворения существующих или будущих требований потребителей ММК проводит на регулярной основе, что характеризует комбинат не только как надежного поставщика металлопродукции, но и как перспективного партнера, повышающего потенциал отечественной промышленности.

В рамках реализации программы освоения инновационных видов продукции в первом полугодии 2020 года освоена технология производства листового проката шириной 2055 миллиметров из стали марки S235J2. Целью проекта является расширение размерного сортамента стали данной марки на стане 2500 горячей прокатки в листопрокатном цехе №4.

Кроме того, в целях расширения размерного сортамента премиальной марки высокопрочной и износостойкой стали MAGSTRONG в первом полугодии текущего года освоена технология производства листового проката в толщинах 35, 40 и 50 миллиметров из стали марки MAGSTRONG W900QL. Прорабатываются вопросы поставки опытных партий потребителям. Планируется проведение дополнительных производственных экспериментов для освоения технологии производства листов в других толщинах.

Помимо этого, освоена технология производства катанки диаметром 5,5 миллиметра из стали марки S2Ni2, S3TiB. Это позволит расширить марочный сортамент сортового цеха для обеспечения Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ» подкатом для изготовления импортозамещающих сварочных проволок, предназначенных, в частности, для сварки труб большого диаметра. Добавки титана и бора позволяют добиться высокой прочности шва с одновременной высокой пластичностью. Прокат отгружен в ОАО «ММК-МЕТИЗ» для опытной переработки.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», в первом полугодии текущего года на комбинате также осваивалась технология производства горячеоцинкованного проката с глубокоматовым полимерным покрытием со средней сморщенной фактурой поверхности по ГОСТ 34180 размерами 0,45х1250 миллиметров и 0,50х1250 миллиметров цвета 7024 и 8017 по шкале RAL.

В результате расширится сортамент горячеоцинкованного проката с полимерными покрытиями, производимого в производстве металла с покрытиями ПАО «ММК». Прокат отгружен потребителям для опытной переработки.