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ММК вошел в тройку самых выгодных для акционеров металлургических компаний мира

Экономика
Сегодня, 10:01

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Магнитогорск, Челябинская область) заняло третье место в рейтинге Value Creators 2020, опубликованном международной консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG).

Рейтинг оценивает ведущие компании мира по совокупной акционерной доходности (TSR) за последние пять лет (с 2015-го по 2019-й год). Среди российских металлургических компаний ММК - лидер с показателем 40% ТSR. Это высший показатель среди металлургических компаний России, третье место среди всех российских компаний и третье место среди металлургических компаний мира.

Уровень TSR (total shareholder return) оценивается на основе роста цены акций и дивидендного дохода на акцию компании за определенный период, в случае рейтинга BCG - за пять лет. Это важный показатель для инвесторов, так как наглядно отражает совокупную финансовую выгоду для акционеров компании.

Рейтинг Value Creators 2020 подготовлен BCG, одной из крупнейших консалтинговых компаний мира с глобальной сетью из более чем 90 офисов в 50 странах, на основе результатов анализа показателей TSR по 2327 компаниям из разных стран мира за период с 2015-го по 2019-й год.

Высокая доходность для инвесторов - один из безусловных приоритетов ПАО «ММК». С ноября 2019 года компания придерживается дивидендной политики, согласно которой комбинат направляет на дивиденды не менее 100% свободного денежного потока при значении коэффициента «чистый долг/EBITDA», в пределах 1.0х.  Об этом сообщает пресс-служба Магнитогорского металлургического комбината.

В настоящее время в связи с пандемией COVID-19 решение о выплате промежуточных дивидендов за 2020 год отложено до осени текущего года, однако, как подчеркнул в обращении к акционерам председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, «по завершении кризисной фазы и восстановлении активности на ключевых рынках сбыта Группы ММК, совет директоров вернется к вопросу выплаты промежуточных дивидендов».

 

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