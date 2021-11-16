ММК заключил соглашение о сотрудничестве с крупнейшим турецким производителем автокомпонентов и штамповочной оснастки

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) заключил соглашение о намерении и взаимном сотрудничестве с Группой компаний «Джошкуноз Холдинг» (Coskunoz Holding, Турецкая Республика).

Торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве между крупнейшим турецким производителем автокомпонентов и штамповочной оснастки и ведущим российским производителем металлопроката состоялась в головном офисе холдинга «Джошкуноз» в городе Бурса (Турция).

Как отмечает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», соглашение открывает новую страницу в совместной работе компаний как в Турции, так и в России, дает возможности для развития производства горячей штамповки на территории РФ, а также для реализации совместных инженерных исследований и работ по прототипированию штампованных изделий из стали нового поколения, разрабатываемой ПАО «ММК». Сотрудничество между компаниями укрепит позиции обеих сторон на российском рынке

У ММК и «Джошкуноз» уже есть действующий успешный совместный бизнес в России: на территории особой экономической зоны «Алабуга» в республике Татарстан работает Сервисный металлоцентр (СМЦ) ООО «ММК-Джошкуноз-Алабуга». На заводе, который был запущен в мае 2018 года, производят стальные заготовки (бланки), используемые при создании компонентов автомобилей и бытовой техники.

ООО «ММК-Джошкуноз-Алабуга» – это успешный пример интеграции бизнеса на всех этапах производственного процесса: от изготовления сырья до выпуска готовой продукции и локализации стали в России.

Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев отметил важность стратегического партнерства Магнитогорского металлургического комбината в сфере автомобилестроения с компанией «Джошкуноз», имеющей многолетний опыт в изготовлении штамповочной оснастки и прототипных деталей.

Доля ПАО «ММК» в общих поставках металлопродукции российским автопроизводителям превышает 50 процентов, и компания планирует расширять линейку продукции для автопрома и других секторов промышленности в рамках дальнейшего сотрудничества с «Джошкуноз».

Главный исполнительный директор акционерного общества «Джошкуноз Холдинг» Эрдем Аджай, комментируя подписанное соглашение о сотрудничестве, отметил, что «Россия является стратегически важным регионом присутствия группы компаний «Джошкуноз» на мировом рынке».

«У ММК имеются серьезные инвестиции в Турции и большой потенциал развития. Благодаря партнерству с сильнейшим игроком в лице ПАО «ММК» и обоюдной синергии «Джошкуноз» сможет укрепить позиции на российском рынке автомобильной промышленности», - сказал Эрдем Аджай.