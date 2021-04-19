Многодетные семьи смогут покупать билеты на летние поезда со скидкой 20%

19.04.2021
Челябинским ветеранам Великой Отечественной окажут матпомощь ко Дню Победы
19.04.2021
Грандиозная премьера челябинского театра откроет XII фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой»
19.04.2021
В Карабаше представили лучшие педагогические практики детских садов и школ
19.04.2021
ВТБ выпустил в УрФО 40 тысяч цифровых карт
19.04.2021
В Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность
19.04.2021
В Челябинске начато строительство дорог на трех улицах и ремонт на пяти
16.04.2021
На железной дороге в Бердяуше автогрейдер сбил монтера путей
15.04.2021
В Челябинске грузовой поезд насмерть сбил женщину
15.04.2021
В «Поезде здоровья» 86 южноуральцев вакцинировались от ковида
13.04.2021
Южноуральцы смогут привиться от ковида в спецпоезде
Челябинские дороги помоют с шампунем на этой неделе
19.04.2021
Оригинальные маршруты путешествий по Челябинской области
17.04.2021
Ход конем: полицейских Челябинска усадили за шахматные доски без масок
16.04.2021
Челябинск отмывают от грязи и пыли 19 поливомоечных машин и 370 дорожных рабочих
16.04.2021
Мелочь, а приятно: в Центральном районе Челябинска появится второй бесплатный общественный туалет
16.04.2021