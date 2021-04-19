Многодетные семьи смогут покупать билеты на летние поезда со скидкой 20%

Семьи с тремя и более детьми, младший ребенок в которых не достиг 18-летнего возраста, смогут купить билеты на поезд со скидкой. Специальная акция «Большая семья» реализуется холдингом РЖД третий год подряд.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в службе корпоративных коммуникаций ЮУЖД, в рамках акции многодетные семьи до 31 августа текущего года могут оформить билеты в купейные вагоны поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») со скидкой 20%. Предложение действительно и для индивидуальных поездок каждого из членов многодетных семей. В путешествие со скидкой можно отправиться с 1 июня по 31 августа.

Для получения скидки на поездки в течение всего лета, нужно быть зарегистрированными в программе лояльности «РЖД Бонус». Кроме того, одному из членов многодетной семьи нужно прийти в любую кассу АО «ФПК» и получить статус «Большая семья» в программе лояльности «РЖД Бонус». Для этого необходимо предъявить кассиру документы, удостоверяющие личность всех членов семьи, свидетельства о рождении детей или документы об их усыновлении, а также свидетельства о браке при необходимости регистрации супруга. Подробности о списке необходимых документов смотрите на сайтах «РЖД Бонус» и ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».

Приобрести билет со скидкой можно на сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и в железнодорожной кассе, указав номер участника программы лояльности «РЖД Бонус».

Приобрести билет со скидкой по специальному тарифу «Большая семья» можно в железнодорожной кассе, на официальном сайте ОАО «РЖД», а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», указав номер участника программы лояльности «РЖД Бонус».

Напомним, дети младше пяти лет путешествуют бесплатно (если ребенок не занимает отдельное место), а дети в возрасте от 5 до 10 лет – по детскому тарифу, который составляет 35 % от стоимости взрослого

Дети младше пяти лет путешествуют бесплатно (если ребенок не занимает отдельное место), а дети в возрасте от пяти до 10 лет – по детскому тарифу, который составляет 35% от стоимости взрослого.