Муниципалитеты Челябинской области поощрили за возврат долгов

В Челябинской области продолжается практика финансового поощрения муниципалитетов за эффективную работу с налоговыми резервами.

Решение о поощрении муниципалитетов в 2020 году принял губернатор Алексей Текслер.

Финансовый механизм стимулирования муниципалитетов за работу с налоговыми резервами действует в регионе с 2018 года. И в этом году, несмотря на кризис, муниципалитеты вновь получат дополнительные средства за возврат налоговых долгов в бюджет.

«В муниципалитеты вернется 50% от суммы снижения недоимки по налогу на доходы физических лиц и по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступивших в областной бюджет по итогам работы муниципальных межведомственных комиссий в 2019 году», - пояснили в пресс-службе губернатора.

Дополнительные средства за эффективную работу с долгами получат 38 муниципальных образования. Общая сумма поощрительных выплат - 60,5 миллиона рублей

Наибольшие суммы будут перечислены Челябинску, Магнитогорску, Златоусту, Озерску и Копейску, а также Саткинскому, Варненскому, Еманжелинску и Ашинскому районам.

Власти муниципальных образований самостоятельно будут принимать решения, на решение каких актуальных для их территорий вопросов направить эти средства.

Практика финансового стимулирования направлена на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по мобилизации резервов доходов местных бюджетов, а также снижения недоимки по налоговым доходам в областной бюджет. Средства на эти цели были предусмотрены при формировании бюджета на 2020 год.