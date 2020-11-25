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На Челябинском цинковом заводе открыта первая парковка для большегрузного автотранспорта

Первая парковка для большегрузного автотранспорта открылась на территории входящего в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинского цингового завода.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «Челябинский цинковый завод», под парковку выделен участок территории предприятия площадью свыше 16 тысяч квадратных метров. На нем одновременно могут разместиться 25 грузовиков с прицепами.

Площадка также оборудована модульным зданием, в котором располагаются рабочие места представителя службы управления снабжения и сбыта, а также дирекции по безопасности. Скоро здесь начнет работать пункт приема и выдачи документов для погрузки готовой продукции и выгрузки товарно-материальных ценностей.

Кроме того, рядом на специально выделенной площадке организована автомобильная парковка для личного транспорта сотрудников Челябинского цинкового завода на 190 мест и контрольно-пропускной пункт для заводчан.