На Челябинском цинковом заводе открыта первая парковка для большегрузного автотранспорта
Первая парковка для большегрузного автотранспорта открылась на территории входящего в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинского цингового завода.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «Челябинский цинковый завод», под парковку выделен участок территории предприятия площадью свыше 16 тысяч квадратных метров. На нем одновременно могут разместиться 25 грузовиков с прицепами.
Площадка также оборудована модульным зданием, в котором располагаются рабочие места представителя службы управления снабжения и сбыта, а также дирекции по безопасности. Скоро здесь начнет работать пункт приема и выдачи документов для погрузки готовой продукции и выгрузки товарно-материальных ценностей.
Кроме того, рядом на специально выделенной площадке организована автомобильная парковка для личного транспорта сотрудников Челябинского цинкового завода на 190 мест и контрольно-пропускной пункт для заводчан.