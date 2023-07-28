На Южном Урале открыли новую станцию связи в честь 100-летнего юбилея Нязепетровского района

В поселке Арасланово Нязепетровского района (Челябинская область) состоялось торжественное открытие базовой станции связи «Ростелекома». Вышка названа в честь векового юбилея муниципального образования.

Благодаря новой станции около 250 араслановцев могут дистанционно учиться, заказывать государственные и муниципальные услуги в онлайн-формате, а также пользоваться цифровыми сервисами для ведения малого и среднего бизнеса. Объект досрочно построен провайдером в рамках второго этапа федеральной программы устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Проект подразумевает предоставление качественного мобильного интернета и голосовой связи стандартов LTE/4G жителям населенных пунктов численностью от 100 до 500 человек.

«Жители Арасланово получили возможность шагнуть в цифровое будущее благодаря современным технологиям. Компания “Ростелеком” продолжает в рекордные сроки строить сверхскоростные каналы связи и оптическую инфраструктуру региона, в том числе в отдаленных и труднодоступных деревнях и селах. Базовые станции уже установлены в 68 населенных пунктах Челябинской области и еще в 35 появятся до конца года», - отметил Евгений Макагонов, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» на открытии станции.

Базовая станция связи была досрочно построена провайдером в рамках второго этапа федеральной программы устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Проект подразумевает предоставление качественного мобильного интернета и голосовой связи стандартов LTE/4G жителям населенных пунктов численностью от 100 до 500 человек.

«В 2023 году Нязепетровскому району исполняется 100 лет. Место известно не только живописными видами, реками, лесами и природными ресурсами. Главная наша ценность − это жители. Благодаря их активной жизненной позиции и участию в голосовании на портале Госуслуг на карте района становится меньше сел и деревень без связи. Отличным подарком к юбилею стало открытие в поселке станции связи “Ростелекома”. Благодаря государственной программе понятие цифрового неравенства постепенно уходит в прошлое, и сельчане даже самых отдаленных территорий получают возможность заметно улучшить качество жизни», - рассказал Сергей Кравцов, глава Нязепетровского района Челябинской области.

Национальный провайдер в 2023 году обеспечит современными технологиями 103 малых населенных пункта Южного Урала. Для этого будет построено около 450 километров линий связи. Работы по возведению объектов завершатся в декабре.

Базовые станции подключают преимущественно к волоконно-оптическим линиям связи, что позволяет передавать данные на высокой скорости, а также существенно увеличить охват населенных пунктов страны цифровой инфраструктурой. Телекоммуникационный мобильный оператор Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома») выступает в качестве центра компетенций: согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети, осуществляет приемку станций и поставляет оборудование для строительства.