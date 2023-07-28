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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В пятницу, 28 июля, на оборонно-промышленное предприятие «Сигнал» в Челябинске  пришли сотру
28.07.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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28.07.2023 13:02

На Южном Урале открыли новую станцию связи в честь 100-летнего юбилея Нязепетровского района

В поселке Арасланово Нязепетровского района (Челябинская область) состоялось торжественное открытие базовой станции связи «Ростелекома». Вышка названа в честь векового юбилея муниципального образования.

Благодаря новой станции около 250 араслановцев могут дистанционно учиться, заказывать государственные и муниципальные услуги в онлайн-формате, а также пользоваться цифровыми сервисами для ведения малого и среднего бизнеса. Объект досрочно построен провайдером в рамках второго этапа федеральной программы устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Проект подразумевает предоставление качественного мобильного интернета и голосовой связи стандартов LTE/4G жителям населенных пунктов численностью от 100 до 500 человек.

«Жители Арасланово получили возможность шагнуть в цифровое будущее благодаря современным технологиям. Компания “Ростелеком” продолжает в рекордные сроки строить сверхскоростные каналы связи и оптическую инфраструктуру региона, в том числе в отдаленных и труднодоступных деревнях и селах. Базовые станции уже установлены в 68 населенных пунктах Челябинской области и еще в 35 появятся до конца года», - отметил Евгений Макагонов, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» на открытии станции.

Базовая станция связи была досрочно построена провайдером в рамках второго этапа федеральной программы устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Проект подразумевает предоставление качественного мобильного интернета и голосовой связи стандартов LTE/4G жителям населенных пунктов численностью от 100 до 500 человек.

«В 2023 году Нязепетровскому району исполняется 100 лет. Место известно не только живописными видами, реками, лесами и природными ресурсами. Главная наша ценность − это жители. Благодаря их активной жизненной позиции и участию в голосовании на портале Госуслуг на карте района становится меньше сел и деревень без связи. Отличным подарком к юбилею стало открытие в поселке станции связи “Ростелекома”. Благодаря государственной программе понятие цифрового неравенства постепенно уходит в прошлое, и сельчане даже самых отдаленных территорий получают возможность заметно улучшить качество жизни», - рассказал Сергей Кравцов, глава Нязепетровского района Челябинской области.

Национальный провайдер в 2023 году обеспечит современными технологиями 103 малых населенных пункта Южного Урала. Для этого будет построено около 450 километров линий связи. Работы по возведению объектов завершатся в декабре.

Базовые станции подключают преимущественно к волоконно-оптическим линиям связи, что позволяет передавать данные на высокой скорости, а также существенно увеличить охват населенных пунктов страны цифровой инфраструктурой. Телекоммуникационный мобильный оператор Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома») выступает в качестве центра компетенций: согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети, осуществляет приемку станций и поставляет оборудование для строительства.

Ростелеком
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Ноу-хау ЮУрГУ: «Войти в сеть! Суд идёт!»

28.07.2023 11:28

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28.07.2023 11:18

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Челябинцы держат наиболее сложные участки фронта

25.07.2023 13:14

Безэкипажные катера ВСУ пытались атаковать корабль «Сергей Котов» в районе Севастополя

25.07.2023 12:43

В День города на сцене: фестиваль «В ритме рока» объявил о приеме заявок

25.07.2023 12:34

В Брединском районе утонул восьмилетний ребенок

25.07.2023 12:21

Получить скидку на обучение в ЮУрГУ? Реально!

25.07.2023 12:09

Минцифры поддерживает грантами южноуральские IT-компании

25.07.2023 11:25

Россельхознадзор исследует пробы почвы, огурцов и кабачков на наличие пестицидов и ядохимикатов

25.07.2023 11:24

Более 10 тысяч южноуральцев уже приложились к мощам Матроны Московской

25.07.2023 11:06

Челябинский облизбирком одобрил заявку на референдум по возврату прямых выборов глав

25.07.2023 10:53

Курчатовский район продолжают благоустраивать

25.07.2023 10:43

В Челябинске на озере Первое утонул шестилетний мальчик

25.07.2023 10:31

С берега озера Тургояк эвакуировали более 10 машин

25.07.2023 10:30

В Челябинске состоится чемпионат по скейтбордингу

25.07.2023 10:14

Погрануправление ФСБ России по Челябинской области: Движение через «Бугристое» не ограничивают

25.07.2023 09:30

Президент подписал закон о внедрении в России цифрового рубля

25.07.2023 09:03

ПАО «Фортум» сменит название на ПАО «Форвард Энерго»

24.07.2023 19:44

В Челябинской области 25 июля – жара, местами дожди и грозы

24.07.2023 19:23

В Челябинской области проходят турниры на Кубок ЗСО по мини-футболу среди любительских команд