Налоговые сборы в Челябинской области упали на треть

Сокращение налоговых поступлений в трех регионах России, включая Челябинскую область, зафиксировала консалтинговая компания FinExpertiza. Наиболее заметное снижение поступлений в сентябре произошло в Ханты-Мансийском автономном округе (—49,3 млрд рублей), Челябинской области (—11,5 млрд) и Республике Татарстан (—9,4 млрд).

В денежном выражении сокращение на Южном Урале составило 30,8%, как сообщает аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.

Аналитики отмечают спад и в соседних регионах - в Тюменской и Свердловской области.

При этом налоговые сборы выше, чем год назад, в сентябре отмечены в двух третях российских регионов. Наиболее заметно они выросли в Санкт-Петербурге (на 29,6 млрд рублей), Москве (+27,1 млрд) и Сахалинской области (+23,7 млрд), в Ямало-Ненецком автономном округе (+14,7 млрд).

«После весеннего периода сверхдоходов налоговые поступления планомерно сокращались из-за снижения поставок углеводородов на фоне санкций и укрепления национальной валюты. К осени они фактически вернулись на прошлогодний уровень», - сообщается в докладе компании. Дальнейшие колебания будут зависеть от мирового спроса на российские энергоносители.