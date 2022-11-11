11.11.2022
Пожилую жительницу Коркинского района «развели» по схеме «Сообщение от знакомой»
11.11.2022
Налоговые сборы в Челябинской области упали на треть
11.11.2022
Выплаты мобилизованным освободят от налога
11.11.2022
Народный фронт привез теплые вещи для мобилизованных южноуральцев в соседний регион
11.11.2022
Пять школьных стадионов Челябинска обновили благодаря инициативному бюджетированию
11.11.2022
В особняк переехала одна из старейших библиотек Челябинской области
Налоговые сборы в Челябинской области упали на треть
Изменения в экономике регионов зафиксировали аналитики
24.10.2022
Мобилизованным предоставят отсрочку по уплате налогов и страховых взносов
08.08.2022
В Челябинской области растут темпы платежей налога на профдоход
11.08.2021
Бизнес Челябинской области оценил снижение ставки единого сельхозналога
24.09.2020
С января 2021 года планируется повысить НДФЛ до 15%
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022
ЧЦЗ в числе лидеров по реализации экологических программ
08.11.2022