Нарушения при проведении аукциона на строительства системы водоснабжения в Нязепетровске

Челябинское УФАС России выявило нарушения при проведении аукциона на строительство системы водоснабжения в Нязепетровске.

Заказчиком аукциона на строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения Нязепетровска, базирующейся на Нязепетровском водохранилище на реке Уфа, является МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Нязепетровского района Челябинской области»

«Челябинское УФАС России установило, что в проекте контракта отсутствует полная информация об объекте закупки. Так, заказчик не отразил изменения первоначальных проектных решений, внесенные автором проекта. Кроме того, заказчик не разместил проектную документацию на сайте закупок в полном объеме», - сообщили в пресс-службе УФАС Челябинской области.

Челябинское УФАС России в своем решении указало, что в прошлом году уже указывало заказчику на аналогичные нарушения. Однако закупка вновь размещена без учета выводов антимонопольного органа. Реализация проекта «Чиста вода» в очередной раз не достигнута.

Учреждению предписано отменить закупку. При этом, как уже было отмечено ранее, на данный аукцион заявок не поступало.

Заказчик будет привлечен к административной ответственности за нарушения требований законодательства о контрактной системе.