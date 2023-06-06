06.06.2023
Население стало реже доверять свои сбережения цифровым активам
06.06.2023
В Челябинске запускают первое в стране производство комплектующих для станков гидроабразивной резки
06.06.2023
В Челябинске на все лето ограничат движение по Свердловскому проспекту
06.06.2023
Перфоманс под землей: челябинская балерина станцевала в шахте связи
06.06.2023
Владимиру Слободскому продлили срок домашнего ареста
06.06.2023
В детской школе искусств Челябинска обновили оборудование
Население стало реже доверять свои сбережения цифровым активам
Интерес к криптовалютам теряет и некогда наиболее активная молодежь
02.06.2023
Активность жителей Челябинской области в мессенджерах за год выросла в полтора раза
19.05.2023
Теперь жители Челябинской области за границей могут пользоваться сервисами Яндекса без ограничений
03.05.2023
Южноуральцы выбирают трикотаж. Эксперты рассказали про рост интереса к местным фабрикам
28.04.2023
Отечественное решение для переноса ИТ-сервисов для бизнесменов Южного Урала
Жара в Челябинской области немного спадет
05.06.2023
В Челябинске горячую воду отключат в 63 учебных и 23 лечебных учреждениях
05.06.2023
«Зигальга» станет частью Большой южноуральской тропы
05.06.2023
У православных большой праздник - День Святой Троицы
04.06.2023
Великую святыню встретят в субботу в Челябинске, в воскресенье – в Троицке
03.06.2023