Наталье Котовой доложили о ходе строительства муниципальных детских садов

В Челябинске на контроле городских властей находится строительство шести детских садов. Социальные объекты находятся в разной степени готовности.

О ходе строительства зданий под будущие детские дошкольные образовательные учреждения в понедельник, 28 ноября, рассказал временно исполняющий обязанности заместителя главы города по строительству Александр Перемыкин.

Готовность детского сада на 120 мест по улице Горького, 25-А составляет в настоящее время 82 процента (напомним, ранее этот объект «ходил» в отстающих).

В садике на 150 мест по улице Академика Шмакова в 55-м микрорайоне ведутся фасадные работы, завершаются работы по ограждению периметра учреждения, производится монтаж внутренних инженерных сетей и внутренняя отделка помещений. Работы на данном объекте ведутся не просто ежедневно, а в круглосуточном режиме.

«По детскому саду на 80 мест в микрорайоне №50 (застройщик – ЮУ КЖСИ) ждем рабочей документации. Общая строительная готовность объекта – 30 процентов. Рабочую документацию получим в этом году и, как отмечают в КЖСИ, примерно в марте 2023 года все работы будут окончены», - сообщил Александр Перемыкин.

Общая строительная готовность садика на 150 мест по улице Бейвеля составляет 19 процентов. В настоящее время здесь осуществляется кладка стен первого этажа.

В муниципальном садике на 120 мест по улице Габдулы Тукая (возводит его компания «Трест Магнитострой») завершены работы по организации временного теплоснабжения, ведется устройство фундамента.

Данный детский сад будет возводиться в течение двух лет, как и садик на 120 мест в микрорайоне «Парковый-2», строит который компания «Строймеханизация» и где на данный момент ведется монтаж перекрытий первого этажа, а также начаты работы по возведению стен первого этажа.

Глава Челябинска Наталья Котова поручила Александру Перемыкину держать на контроле строительство садиков, которые должны быть сданы в текущем году.