Наталья Котова назвала среднюю зарплату по Челябинску, заявив о ее росте

Глава Челябинска Наталья Котова заявила о росте среднемесячной зарплаты в крупных и средних организациях города.

По словам мэра, средний доход челябинцев, работающих в таких компаниях, увеличился в прошлом году на 14,4 процента – по сравнению с 2021-м. Таким образом, среднемесячная заработная плата работников составила 57 тысяч 417 рублей. Кроме того, вырос минимальный размер оплаты труда - более чем на 19 процентов, составив 15 тысяч 279 рублей.

«На начало текущего года просроченная задолженность по заработной плате в организациях города отсутствовала», - сообщила Наталья Котова в отчете о своей деятельности и работе администрации Челябинска по итогам 2022 года, выступив во вторник, 28 марта, на заседании городской думы.

По словам Натальи Котовой, в столице Южного Урала продолжает активно расти сектор самозанятых, число которых за год увеличилось на 24 тысячи и к концу года составило 57,5 тысячи человек.

«Мы видим, что сохраняется тенденция перетекания работников из малого и среднего бизнеса в сферу с более выгодным налоговым режимом», - отметила Наталья Котова, добавив, что общее количество занятых в малом и среднем бизнесе, включая самозанятых, увеличилось на семь процентов и превысило 300 тысяч человек.

Финансирование муниципальной программы развития малого и среднего бизнеса в Челябинске в 2023 году увеличено почти в два раза.

Ситуация с занятостью в прошлом году характеризуется как стабильная. В течение всего года уровень безработицы оставался рекордно низким и на конец 2022-го составил 0,47 процента.

«Увеличился спрос на рабочую силу, особенно в производственной сфере. Для содействия в обеспечении кадрами оборонной промышленности разрабатывались индивидуальные планы и назначались персональные кураторы из числа специалистов центра занятости. В среднем на каждого безработного приходилось две с половиной вакансии. За содействием в поиске работы в течение года обратились чуть более 20 тысяч человек», - сказала Наталья Котова.