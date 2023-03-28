28.03.2023
В профилактических мероприятиях, проведённых накануне каникул, поучаствовали почти шесть тысяч школьников
28.03.2023
Наталья Котова назвала среднюю зарплату по Челябинску, заявив о ее росте
28.03.2023
В Магнитогорске сотрудники ППС задержали на месте преступления наркоторговца с героином
28.03.2023
Пьяный житель Нязепетровска задушил пенсионера на глазах его жены и пожилых соседок
28.03.2023
Троллейбус «СИНАРА» признан безопасным для пассажиров и обслуживающего персонала
28.03.2023
Для диких животных Челябинской области проложили почти 24 тысячи километров троп
Наталья Котова назвала среднюю зарплату по Челябинску, заявив о ее росте
11.08.2021
Кому в Челябинске готовы платить 180 тысяч рублей в месяц
06.04.2020
Текслер – главам и работодателям о зарплате: Не вздумайте резать
02.03.2020
Текслер призвал работодателей увеличить зарплату в 1,5 раза
26.12.2019
Текслер: Мы пойдем на беспрецедентные меры оказания поддержки медработникам
Ангеловский: Пора вводить должность Уполномоченного по защите прав педагога
28.03.2023
В Челябинске назвали лучших и худших перевозчиков
28.03.2023
Военнослужащие-контрактники Челябинской области получат дополнительные меры поддержки
27.03.2023
Челябинск погряз в мусоре, власти рапортуют: «Ситуация на контроле»
27.03.2023
Челябинск расцветет и зацветет к первому июня
27.03.2023