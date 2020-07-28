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Названа лучшая банковская программа для субъектов малого и среднего предпринимательства 2020 года

Экономика
Сегодня, 14:36

В Торгово-промышленной палате Российской Федерации подведены итоги V  юбилейного конкурса «Лучшая банковская программа для малого и среднего предпринимательства  2020», который впервые прошел в онлайн-формате.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, в конкурсе приняли участие 30 ведущих российских банков, предоставляющих программы поддержки малого и среднего бизнеса из 13 регионов страны. Экспертным советом в финал были допущены 11 банков со специальными программами развития: пять банков из категории ТОП-30 по размеру активов: ПАО «Сбербанк России»; АО «Россельхозбанк»; ПАО «Московский кредитный банк»; ПАО Банк «ФК Открытие»; ПАО «Банк «Санкт-Петербург»; три банка из категории с универсальной банковской лицензией: АО «Банк ДОМ.РФ», ПАО «Коммерческий банк «Центр-инвест», ООО КБЭР «Банк Казани»; три банка из категории с базовой банковской лицензией: АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК», Банк ПТБ (ООО), ООО Банк «Элита».

По словам президента ТПП России  Сергея Катырина, несмотря на то, что конкурс проходит в дистанционном формате – это прекрасная возможность для предпринимателей ознакомиться со специальными банковскими продуктами, узнать о льготных условиях и тарифах, выгодных для развития бизнес; в свою очередь, для банков – это возможность получить реальную объективную оценку своих продуктов и услуг от прямых пользователей – субъектов малого и среднего предпринимательства России и понять, в чем действительно нуждаются предприниматели.

Елена Дыбова, вице-президент ТПП РФ, представила результаты «контрольной закупки» и озвучила лучшие условия, предлагаемые малому и среднему бизнесу банками-финалистами. Финалисты  представили свои программы и дали подробные ответы на вопросы членов экспертного совета.

Победителем в номинации «Лучшие цифровые решения» стало  ПАО «Сбербанк»,  в номинации «Оперативность и качество» – ПАО Банк «ФК Открытие», в номинации «Лучший друг российского фермера» – АО «Россельхозбанк», в номинации – «Лучший эквайринг для бизнеса» – ПАО «Московский кредитный банк», в номинации «Быстрые решения для бизнеса» – ПАО «Банк «Санкт-Петербург», в номинации «Лицом к бизнесу» – АО «Банк «ДОМ.РФ», в номинации «Устремленные в будущее» – ПАО «Коммерческий банк «Центр-инвест», в номинации «Антикризисная поддержка бизнесу» – ООО КБЭР «Банк Казани», в номинации «Региональный Банк с лучшими условиями по РКО» – Банк «ПромтрансБанк» (ООО), в номинации «Региональный технологичный Банк» – АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»,  в номинации «Региональный долгосрочный партнер» – ООО «Банк Элита».

В специальной номинации «Выбор профессионалов»  победу одержало ПАО «Московский кредитный банк» и «Прорыв года» – банк ПАО «Коммерческий банк «Центр-инвест». По итогам открытого предпринимательского голосования победителем конкурса  стало АО «Россельхозбанк», за который свои голоса отдали 37% участников.

 

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