Новое воздуходувное отделение введено в гидрометаллургическом цехе ЧЦЗ

Более 79 миллионов рублей вложил входящий в состав Уральской горно-металлургической компании Челябинский цинковый завод в строительство нового воздуходувного отделения гидрометаллургического цеха.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью ПАО «Челябинский цинковый завод», принцип работы отделения прост – воздуходувные машины (нагнетатели воздуха) производства германской компании «Piller» подают воздух на купоросные печи, тем самым обеспечивая режим горения и поддержания кипящего слоя. Паспортная производительность каждой машины составляет 25 тысяч кубометров в час. Всего таких машин три – две могут находиться в работе, одна - в резерве.

По словам начальника гидрометаллургического цеха ЧЦЗ Николая Тряпицына, старые воздуходувные машины были физически изношены и подвергались регулярным длительным ремонтам. Мощности нового воздуходувного отделения достаточно для обеспечения стабильной работы купоросного отделения гидрометаллургического цеха.