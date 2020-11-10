Новые инвесторы создадут в Челябинской области более 850 рабочих мест

В Челябинской области на четырех резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) стало больше – эти компании одобрила комиссия при минэкономразвития региона. Благодаря льготам по налогам и страховым взносам, предоставляемым в рамках ТОСЭР, новые инвесторы создадут на Южном Урале более 850 рабочих мест.

В Миассе ООО «Промтехнологии» организует производство и сбыт металлических изделий по индивидуальным техническим заданиям заказчика. В Верхнем Уфалее ООО «УПП» будет производить оксид железа в виде мелкодисперсного порошка красного цвета. ООО «Паритан» займется добычей декоративного и строительного камня и реализацией каменных блоков: пироксенита и кварцевого диорита. А проект ООО «Полимет Инжиниринг» был анонсирован губернатору Челябинской области Алексею Текслеру в ходе его поездки в Верхний Уфалей.

Как сообщает пресс-служба министерства экономического развития Челябинской области, всего в регионе действует 5 ТОСЭР – в Миассе, Верхнем Уфалее, Бакале, Снежинске и Озерске. По этому показателю Челябинская область в числе лидеров Российской Федерации вместе с республиками Татарстан и Башкортостан. На сегодняшний день с резидентами заключено 32 соглашения, по которым уже создано более 600 новых рабочих мест и инвестировано порядка 300 миллионов рублей.

Справочно:

Для организаций, получивших статус резидента ТОСЭР, законодательно предусмотрены:

- освобождение от уплаты налога на прибыль, подлежащего зачислению в федеральный бюджет (в течение 5 налоговых периодов);

- освобождение от уплаты регионального налога на имущество организаций (в течение 5 налоговых периодов);

- льготы по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в областной бюджет (0% в течение 5 налоговых периодов, 10% в течение последующих 5 налоговых периодов);

- льготы по налогу на добычу полезных ископаемых, по земельному и транспортному налогам;

- льготы по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды (6% – Пенсионный фонд, 1,5% – Фонд социального страхования, 0,1% – Фонд обязательного медицинского страхования, данные льготы применяются в отношении резидентов, получивших статус не позднее чем в течение трех лет с момента создания ТОСЭР).

По вопросам резидентства в ТОСЭР Челябинской области можно обращаться по телефону: (351) 263-74-45, e-mail